George Martin slíbil, že bude opatrovat cenu od jakutských ctitelů Hry o trůny

Dříve organizátoři akce předání „národního Oscara“ herci Leonardu DiCapriovi plánovali, že se předávání figurky stane tradicí a každoročně budou oceňovány významné osobnosti. S tímto cílem sebrali aktivisté téměř 1,4 kilogramu stříbra a zlato k pozlacení. Akce se zúčastnilo kolem 150 lidí.

Když ctitelé hledali vzor pro figurku určenou Georgi Martinovi, zastavili se u Stráže stěny. Podle ctitelů má zeď ze Hry o trůny skutečné ztělesnění v Jakutsku - jedná se o Lenské sloupy, které jsou zařazeny do Seznamu světového dědictví UNESCO. Národní cena byla adresátovi doručena podle zásady šesti podání ruky. Koncem července se figurka ocitla u spisovatelovy asistentky Janet Severanceové.

Ve čtvrtek dostali organizátoři videozprávu od slavného spisovatele a autora sci-fi.

„Já, George R. R. Martin, bych rád poděkoval svým ctitelům z Jakutska, pokud chápu správně, z Ruska, za to, že mi poslali tuto nádhernou figurku jako cenu. Vypadá skvěle a je to opravdu nádherné gesto z vaší strany. Jsem velmi rád, že se vám moje knihy líbí, a ano, pracuji na dalších dvou knihách, takže se jimi budete moci v budoucnu kochat. A omlouvám se za to, že ji od vás nemohu převzít osobně, ale ujišťuji vás, že ji budu opatrovat,“ řekl spisovatel.

Podle slov jedné z organizátorů, Taťjany Jegorovové, společně se soškou dostal spisovatel knihu Oloncho v angličtině. Oloncho je mytologický epos, jakutské legendy. „Hlavního cíle bylo dosaženo - chtěli jsme, aby se spisovatel dozvěděl o Jakutech jako o znalcích epického žánru. A doufáme, že po přečtení knihy Oloncho se George Martin v některých dílech zmíní o našem národě," řekla Jegorovová.

Pokud jde o dalšího kandidáta na získání ceny, pořadatelé se dosud nerozhodli.

„Toto ocenění však bude trvalé. Nejdůležitější je téma, akce by měla sjednotit lidi ... Bylo rozhodnuto, že dalším držitelem figurky bude člověk, který ve své činnosti a tvorbě nejvýrazněji zobrazuje téma Severu, chladného podnebí," dodala Jegorovová.

Obrovský úspěch seriálu Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.