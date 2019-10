Zpěvačka Tereza Kerndlová na pláži ve Španělsku eroticky úplně nahá oslavila své narozeniny. Foto

Záběry byly pořízeny za svítání na břehu moře ve španělské Marbelle. Úplně nahá zpěvačka za rozbřesku eroticky pózuje na písku na pozadí fialového moře. Na sobě má jen erotický síťovaný „obleček“.

V popisu Tereza uvedla, že si tohle ráno přivstala, protože chce, aby její den byl co nejdelší. Tento den měla česká sexbomba narozeniny.

Fanoušci v komentářích popřáli Tereze všeho nejlepší k narozeninám a uvedli, že ta fotka je pro ni pěkný dárek.

„Umíš krásně provokovat a jsi opravdu sexy,” uvedl jeden sledující.

„Nádherně provokuješ, chycena v síti,“ dodal další.

„Pěkná to žena. Postavička mňau mňau,“ vyjádřil své dojmy ještě jeden fanoušek.

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a dalšími.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Osobní život

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.