„Ženy, berte si příklad!“ Božská Verešová ukázala své bujné vnady a pobláznila uživatele sociální sítě

Na fotografii je Verešová zachycena jen v černém body s hlubokým výstřihem. Fotograf její sexy zasněný pohled zvěčnil přes okno poseté kapkami deště.

„If you can dream it, you can do it! Pokud nevěříte na zázraky, asi jste zapomněli, že jste jedním z nich!“ napsala ke snímku kráska.

A jak je vidět, tato žhavá fotografie sklidila u jejích fanoušků velký úspěch. V komentářích se to totiž hemžilo jen samými lichotkami a milými slovy. Lidé psali, že je Verešová opravdu krásná, božská a sexy.

„Moc krásná, jako vždy. Ženy, berte si příklad,“ stojí v jednom z komentářů.

Další se pozastavovali nad tím, jak může být Verešová neustále tak. Že by nestárla?

„Jak vy to děláte, Andrejko?“ táže se jeden z uživatelů.

„Wow, Andrejko. Tak tohle je překrásná fotka,“ myslí si jedna z uživatelek. A jednomu ze sledujících se snímek líbil natolik, že jej označil za nekrásnější fotku Verešové vůbec.

Pánská část fanoušků si ale nemohla nevšimnout jejího bujného dekoltu, který modelka na fotce hrdě vystavuje. A není divu. Někteří pánové se tak nestyděli a Verešové do komentářů psali, že má opravdu „krásná prsa“.

Až moc sexy

Není žádný tajemstvím, že tato slovenská královna krásy ráda provokuje muže právě svými vnadnými křivkami. Již v minulosti totiž tato okouzlující Slovenka zveřejnila fotografii z bazénu, na které pózovala ve žlutých bikinách.

Nedávno pod jedním z jejích snímků na Instagramu dokonce uživatel napsal, že ji zkrátka nemůže sledovat, protože je moc sexy. Na daném snímku Andrea pózovala v šatech, které odhalovala ramena a jen stěží zakrývala její prsa.

Slovenská kráska tak nejspíše i nadále zůstává snem mnoha mužů.

Andrea Verešová

Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.