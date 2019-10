„Neskutečná postava!“ Dominika Mesarošová potěšila své fanoušky: Rok po porodu sdílela vyzývavou fotografii v plavkách

Česká modelka a silikonová kráska Dominika Mesarošová sdílela na sociální síti fotografii, na které je jenom v plavkách. Co myslíte, sluší jí to rok po porodu tak, jako dřív?

Kráska na svém Instagramu potěšila fanoušky, když se podělila o novou fotografii v plavkách. Mesarošová je nyní na dovolené v Egyptě, a tak se nejspíše rozhodla, že všem ukáže, jak na sobě zamakala.

„Snad je vidět rok po porodu, že na sobě makám?“ napsala k snímku sexbomba.

Mesarošová, která začala makat na své postavě pět měsíců po porodu, nyní sklízí zasloužené ovoce. A svědčí o tom i komentáře plné lichotek, které se okamžitě objevily pod zveřejněnou fotografií. Většině uživatelů totiž její proměna vyrazila dech!

„Co??? Ty jsi rodila??? Neskutečná postava. To já na sobě teda nemakám,“ podotkla jedna z jejích sledujících.

„Domi, je to bomba. Krásná figura. Užijte si dovolenou,“ reaguje na její snímek další uživatelka.

I ostatní před modelkou „smekají klobouk“ a píší jí, že vypadá opravdu skvěle. Někteří si dokonce neodpustili poznámku, že když to Dominice nyní tolik sluší, chtělo by to zase něco nafotit.

Takové „postování akorát ostatní holky dovádí k depresím“

Našlo se ale i pár kritiků. Jedna z uživatelek sociální sítě totiž psala, že takové předhánění, kdo jak vypadá po porodu, akorát ostatní dovádí k depresím.

„Přijde mi nepříjemné, jak se všechny české „celebrity“ prezentují po porodu – přijde mi, že když někdo nemá fitness postavu rok po porodu, je looser? Neříkám, že za to můžou „celebrity“... Když jednou za čas vidím nějaký článek, jak „Rok po porodu a vypadá jak bachyně“, tak se vůbec nedivím... Holky, relax, užijte si mateřství… Není to jen o vaší postavě... A to neustálé postování akorát ostatní holky dovádí k depresím,“ míní.

Jednalo se však spíše o výjimečný komentář, jelikož valná většina z nich byla nadmíru pozitivní.

Hon za dokonalou postavou

Aby se Mesarošová svému partnerovi pořád líbila, neustále maká na své postavě, na níž se chtě nechtě podepsal první porod. Před nějakým časem se pochlubila, že už je zpět na své váze. To jí však nestačilo, a tak kráska maká dále.

Vypadá to, že tvrdá dřina v posilovně se tedy vyplatila. Mesaršová má totiž zpět své žhavé tělo a někteří uvádí, že jí to sluší dokonce více než před porodem.

„Mám o čtyři kila méně než před synem. Cítím se skvěle, to je základ,“ uvedla modelka.

Dominika Mesarošová

Dominika Mesarošová je česká modelka, fotomodelka, bývalá Playmate ČR a SR a příležitostná moderátorka a organizátorka módních přehlídek.

V současné době je tato čtyřiatřicetiletá kráska maminkou malého synka Eliána, kterého má s partnerem Tomášem. Nutno poznamenat, že radost a zamilovanost z daného páru doslova srší. Jde to poznat i ze společných fotografií, které tato silikonová sexbomba občas sdílí na svém účtu na sociální síti.