„Je prostě úžasná,“ píší fanoušci. Marešová provokuje fotkou v podprsence

Tato fotografie, kterou Monika sdílela před pár dny, okamžitě zaujala její fanoušky. Ti jsou z ní doslova u vytržení, i když na ní Monika zdaleka neukázala vše. Holt, v některých případech stačí málo.

„Monča je prostě úžasná,“ nezdráhají se fanoušci.

I další přiznávají, že je to opravdu „super fotka“. „Moniko jste skvělá a moc Vám fandím,“ píší další.

Instagram Marešové ale není zaplaven jen polonahými snímky, jak by to dnes někteří mohli od známých osobností očekávat. Kráska se ráda dělí o zážitky z běžného života a čas od času sdílí i něco vyzývavějšího.

Například fotografie v plavkách z dovolené. Manželka slavného moderátora se totiž nemá zač stydět. Na své postavě tvrdě dře a je to znát.

Trocha žárlivosti nikdy neuškodí…

„Proč chodí Monča v podprsence, když je venku 10 stupňů?“ vtipně poznamenala jedna z uživatelek.

Ta narážela na to, že Marešová žárlí na mladší ženy, které se točí kolem jejího manžela Leoše Mareše. V současné době totiž na Evropě 2 probíhá soutěž s názvem Poraz Mareše o dovolenou snů v Las Vegas. V posledním kole však kolegové Leoše vybrali atraktivní mladou protihráčku. A to se příliš nelíbilo Monice, která celou věc vtipně komentovala.

Monika Marešová

Mareš totiž na svém účtu sdílel video, na kterém je zachyceno, jak jeho láska. Mimo jiné na něm pronesla, proč paní, která soutěžila, přišla do rádia jen v tílku, když je venku osm stupňů. To pobavilo nejen Mareše, ale i celý Instagram. Monika tak byla za hvězdu, protože se s ní mnohé ženy ztotožňovaly.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopisu Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za kterého se i v únoru roku 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš Mareš

Leoše Mareše můžeme považovat za fenomén. Ve svých 43 letech totiž zažívá rozkvět kariéry. V poslední době odzpíval tři koncerty v O2 areně v Praze. Na druhém koncertě jako host vystoupil Karel Gott . Oba společně zazpívali mistrův hit Být stále mlád. Tehdy bylo video jejich vystoupení hojně komentováno.

Dříve se Mareš ukázal jako hrdina, který „zachránil“ lidský život. K události došlo loni na konci dubna. Když se Mareš ráno vydal do rádia, po cestě narazil na „vážnou dopravní nehodu“. Na místě spolujezdce seděl muž, který byl „zaklíněný“ kládou. Leoš si vzal telefon a domníval se, že telefonuje se záchrannou službou. Ta mu poradila, aby zkusil s vozem couvnout, čímž by muže zachránil. Mareš však tehdy uzavřel sázku, že až do svého koncertu bude jezdit jen v trabantu, jinak daruje své drahé auto tomu, kdo ho nachytá, jak podvádí. V této chvíli ale Mareš neváhal a sedl za volant cizího auta, aby dotyčnému pomohl. Ukázalo se však, že vše na něj narafičil známý „intrikář“ Kazma z One Man show.