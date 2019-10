Muži chtějí papat ten lákavý sexy zadeček! Odvážné foto Terezy Kerndlové z pláže

Celebrita ráda eroticky pózuje a ukazuje svou dokonalou postavu na Instagramu. Tentokrát zveřejnila fotku svého zadku v tangách a k tomu napsala, že je jí jedno, co kdo říká.

Její fanoušci s ní souhlasili a po odvážné fotce vyjádřili své emoce.

„Přesně, je to jedno, co kdo hovoří. Jinak máš super figuru,“ podpořila celebritu fanynka.

„Mňam, papal bych tě,“ upřímně přiznal jeden ze sledujících.

„Gott odešel, ale aspoň nám tady nechal anděla. Zpívej dál, a co nejvíc děkuji,” připustil další.

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a dalšími.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.