Bendová překvapila: V pětačtyřiceti zveřejnila fotku bez make-upu. Krása není o nalíčení, píší fanoušci

Vnadná moderátorka ráda na Instagramu dráždí nahými fotkami. Nyní však změnila svou „taktiku“ a pochlubila se, jak ve svých pětačtyřiceti letech vypadá po ráno, a to zcela bez make-upu.

Herečka svou přirozenou krásu zveřejnila, když jela ráno ze školy, kam vezla své děti.

„Dobré ráno, jedu ze školy a i v místech, kde nikdy nejsou kolony, tak to stojí. Tak protože prakticky parkuji, vyfotila jsem se takhle pěkně po ránu bez make-upu,“ vysvětluje hned v úvodu Bendová, zřejmě proto, aby předešla komentářům rýpalů.

Poté se svým fanouškům svěřila s tím, jak to u nich každé ráno vypadá. A k jejich údivu přiznala, že se občas cítí tak trochu neschopná.

„Upřímně obdivuji ženy, které mají ráno podpatky, jsou učesané, oblečené (ne jako já občas i v županu nebo moc pěkných tepláčkách) a jsou nalíčené. Jediné, co ráno stihnu, je dát dětem snídani (o té společné se nám fakt může jen zdát) a udělat sváču do školy. Máte to podobně? Já si připadám občas trochu neschopňoučká,“ uvedla a všem popřála krásný den.

„Šminky zahoďte,“ píší lidé

Herečka však kupodivu nesklidila slova kritiky, ale spíše naopak. Její přirozený vzhled se uživatelům natolik líbil, že ji v komentářích potěšili

„Vypadat takhle, tak se taky nelíčím,“ přiznává jedna z žen.

Další pak konstatuje, že „krása není o nalíčení“ a dodává, že to Bendové i tak moc sluší.

I muži přitakávali, že to vůbec není zlé: „Ale to vůbec není špatný. Mě se líbíte i takhle.“

Některé maminky, stejně jako bezdětné ženy, byly rády, že Bendová narovinu řekla, že občas nějaké to zkrášlování nestíhá.

„Já jsem na tom dost stejně,“ vcítila se do hereččiny situace jedna uživatelka a dodala: „Vlastně o dost hůř, protože já ještě nemám děti.“

Sbírání hub v podprsence?

Bendová nedávno na Instagramu sdílela snímek ze sbírání hub. Mnohé uživatele však šokovalo, že se na houby vydala jen v podprsence.

V popisku fotografie ale herečka vysvětlila, proč sbírá houby takhle sexy oblečená. Prý jich rostlo tolik, že je musela sbírat i do svého trička.

„Takhle oblečená, jsem samozřejmě potkala lesníka. Byl moc milý,“ podotkla Alice.

Na to mnozí lidé reagovali tak, že lesníkovi v tu chvíli velmi záviděli.

Alice Bendová

Bendová je slavná česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje na to, že musí svému tělu věnovat velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla.

Tato vnadná kráska si zahrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd.