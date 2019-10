To jsou ale panoramata! Nela Slováková relaxuje v Tatrách: Ukázala se u vířivky jen v ručníku

Kráska u fotografie, pod níž si mohou uživatelé zasoutěžit o pobyt, napsala, že bude celou hokejovou sezónu „mrznout“ v Tatrách. Píše také o tom, že navázala spolupráci se spa hotelem Horizont Resort a termálním aquaparkem AquaCity Poprad.

Fanoušci se nyní na sociální síti mohli pokochat fotografií, na které tato blonďatá kráska pózuje u vířivky. Ta, podle jejích slov, doslova „visí ve vzduchu, v posledním sedmém patře hotelu“. A co víc – před ní se rozprostírá nádherný pohled na okolní krajinu.

„Je z ní tak dechberoucí výhled, že jsme hodinu z těch nádherných kopců nespustili oči. Vířivku si můžete užít ve dvou, protože je v soukromém wellness, kde je i obrovská terasa, sauna, sprchy, objednáte si prosecco, ovoce a všechno s výhledem na Tatry!!“

Dechberoucí výhled se však naskytl i fanouškům, kteří tuto krásku na Instagramu sledují. Dali to patřičně znát i v komentářích, kde na ni pějí jen samou chválu.

„To je top fotka!“ stojí v jednom z komentářů.

A chválí ji i další z uživatelů: „Krásná fotka.“

Výstavní zadeček

Není to tak dávno, co tato mladá sexbomba na Instagramu vystavila svůj zadeček, a to v celé své kráse. Zapózovala si tehdy na lodi na Ibize.

„Výstavní pozadí,“ jásali fanoušci a k nim se připojovali i další: „Nejkrásnější postava!“

Zobrazit příspěvek na Instagramu What a wonderful #Ibiza boat time 🤩🌊🌟 Příspěvek sdílený Nela Slováková (@nelaslovakova), Zář 3, 2019 v 11:23 PDT

To však ale není jediná odvážná fotografie, kterou fanoušci mohou na profilu Nely vidět. Jednou z nich je i erotický snímek, na kterém má kráska téměř odhalená prsa. Fotka však vzbudila rozporuplné reakce, jelikož si ji někteří spletli s modelkou Simonou Krainovou.

Ostatní sledující ale tento názor nepodpořili a uvedli, že Nela je originál, a nikoliv žádná Krainová.

Nela Slováková

Brněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a pracuje pro Extra.cz a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy.

Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák. Z páru čiší zamilovanost a tato vnadná kráska se ráda chlubí společnými fotografiemi.