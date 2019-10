To je ale překvapení! Tak brzký odchod tohoto páru ze show StarDance asi nikdo nečekal

V samotném úvodu tanečního večera překvapila i porota. Nacvičila si totiž vlastní taneční číslo na píseň Singin' in the Rain. Poté již parket pomyslně předali soutěžícícm, kteří si zatančili waltz, tango a cha-chu. Poté, co došlo k vyhlášení výsledků, a pár se dozvěděl, že soutěž opouští, okomentovala Fridrichová své pocity. „Po právu, nejslabší musel dostat padáka,“ přiznala novinářka. Zklamání na ní i na tanečníkovi bylo však vidět.

Co se týče hodnocení od poroty, ta je také příliš nešetřila. V konečném žebříčku včerejšího kola se umístili na předposledním místě. Pár večer zahajoval tangem, za které od poroty dostali jen 24 bodů. Podle poroty se dopustili jistých technických chyb a nesyncrhon.

„Vypadáte nádherně. První polovina byla famózní, tam to ale mělo skončit. V druhé části jste nedostatečně šla s Honzou,“ řekl porotce Jan Tománek.

Tatiana Drexler naopak pověděla, že se jí líbil výraz. „Mně se to líbilo více než mnulý týden, viděla jsem řadu technických chyb, ale líbil se mi váš výraz.“

Další taneční páry

Dalším párem, který se předvedl na parketu, byl youtuber Karel Kovy Kovář a jeho partnerka Veronika Lišková. Ti zatančili cha-chu. Zdeněk Chlopčík byl příjemně překvapen, fascinoval ho rytmus. Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský předvedli waltz, který se líbil v porovnání s minulým týdnem i porotě.

Zpěvák Xindl X a Markéta Dostálová zatančili tango, které porota ocenila 28 body. „Těžká váha, ale velmi dobře zatančené tango, rytmicky, pocitově,“ řekl Zdeněk Chlopčík. Cha-chu zatančila biatlonistka Gabriela Koukalová a Martin Prágr, pomalý waltz předvedl Matouš Ruml a Natálie Otáhalová. Ti se přehoupli přes třicítku, a dostali 31 bodů. Zpěvačka Tonya Graves a Michal Bureš tančili tango, porotu ovšem moc nenadchlo a v tabulce skončili na posledním místě.

Poslední páry zatančily chachu v podání Jakuba Vágnera a Michaely Novákové, waltz v podání Veroniky Khek Kubařové a Dominika Vodičky a večer uzavřel Miroslav Hanuš a Adriana Mašková svým tangem. Všechny tři páry byly porotou štědře ohodnoceny.

Příští týden tančit tedy pouze devět párů a předvedou quickstep, paso doble a sambu.