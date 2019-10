„To je už moc.“ Ruská Miss 2015 ohromila své sledující. Pózovala v elegantním saku, ovšem bez kalhot

Ruská Miss zveřejnila černobílou fotografii, na které leží na pohovce pouze v saku a lodičkách.

Fanoušci se rozdělili v komentářích do dvou táborů. Někteří, jak se ukázalo, byli zvyklí na slušné fotografie Sofie, a proto je taková otevřenost odehnala pryč. „Nikdy nepochopím, proč by se takové krásné a soběstačné dívky svlékaly kvůli fotografii. Zdá se, že má již dostatečnou pozornost. Ten lesk a vznešenost to okamžitě kazí,“ okomentovala příspěvek jedna ze sledujících modelky. „Kromě zadku není co ukázat,“ dodala další.

Většina mužů však byla nadšena. „Jste umělecké dílo,“ napsal jeden z fanoušků. „To je už moc,“ dodal další a přidal zamilovaný smajlík.

Sofia Nikitčuk se narodila v uzavřeném městě Sněžinsk v Čeljabinsku v říjnu 1993. Její matka pracuje jako lékařka na poliklinice a její otec je voják, který slouží v Ozersku. Sněžinsk je uzavřeným městem, které bylo dříve klasifikováno jako Čeljabinsk-70.

Jako dítě snila Sofia o tom, že se stane herečkou, a ráda vařila. Jednou se dokonce Sofia sama zapsala do kulinářského kroužku, kde s potěšením pekla koláče.

V roce 2015 šla uralská kráska dobýt Moskvu, ve stejném roce již vyhrála soutěž Miss Rusko a stala se slavnou po celé zemi. V roce 2017 se začala Sofia rozvíjet jako podnikatelka. Založila vývojové centrum v Jekatěrinburgu, kde se nyní pořádají kurzy jógy, rétoriky, psychologie a vyučují se základy zdravého stravování.