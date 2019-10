„Zatím ji nemůžeme vyhodit z ČT, tak aspoň ze StarDance.” Kolem Fridrichové to vře, televizní show vyvolává skandály

Fanoušci Fridrichové byli naštvaní, mnozí z nich hájili moderátorku a psali, že vypadla hlavně kvůli svým názorům. „Nora vypadla evidentně ne kvůli tanci... bohužel,“ napsala jedna ze sledujících.

Někteří uživatelé dokonce tvrdí, že vyletět by místo ní měla herečka Třeštíková. „Vypadnout měla paní Třeštíková. Hlavně to jejich ustavičné pusinkování mi přišlo přes čáru…“ napsala uživatelka na Facebooku.

Po vyřazení moderátorka 168 hodin sdílela jeden z opozičních komentářů se svými fanoušky.

„Co čekala? Jako jsme se semknuli pro Ortel, tak jsme se semknuli pro Fridrichovou. Zatím ji nemůžeme vyhodit z ČT, tak aspoň ze StarDance...,“ obrátil se na moderátorku uživatel Milan Vinický.

A netrvalo to dlouho, fanoušci okamžitě začali obviňovat pachatele. „Nevadí, my vás stejně máme rádi a debilů si nevšímejte,“ napsala jedna z fanynek.

Jeden uživatel ironicky poznamenal, že „válka“ proti Fridrichové nebyla příliš zisková. „Porazit Fridrichovou znamená poslat hromadu hlasů všem ostatním, poslat je České televizi. Ti kucí jsou roztomilí,“ napsal.

„Já teda nevím, jestli to byla úplně nejvíc nejlepší taktika. Kdyby tam v tom StarDance zůstala, musela by trávit celý dny na tréninku a nemohla by připravovat ty svoje 168hodin. Takhle bude mít zase spoustu času rejpat do prezidenta, premiéra a do Ortelu,“ obrátil se na Vinického další uživatel.

StarDance 2019

Populární taneční soutěž StarDance 2019 odstartovala 12. září. Vzhledem k nedávné smutné události se organizátoři rozhodli scénář změnit a první díl byl věnován paměti zesnulého Karla Gotta. Celý večer páry tančily na slavné hity vícenásobného vítěze Zlatého slavíka.

„Karel Gott jestli by si něco nepřál, tak aby se kvůli smutku nehrály jeho písně,“ uvedl hned v úvodu moderátor Marek Eben. Jeho kolegyně Tereza Kostková dodala, že díl věnovaný Gottovi byl v plánu později, vzhledem k situaci jej ale televize zařadila jako první.

V tomto roce budou účastníky posuzovat porotci - taneční trenér a choreograf Jan Tománek, bývalý tanečník a bavič Richard Genzer, tanečnice a trenérka Tatiana Drexler a tanečník Zdeněk Chlopčík.