„To neskutečné napětí a nervozita.“ Koukalová se podělila o své dojmy ze StarDance

Na začátek bývalá sportovkyně poděkovala fanouškům za jejich hlasy a za to, že díky nim zůstala v soutěži. „Celý večer měl opět neskutečnou atmosféru a my jsme se snažili náš tanec maximálně užít. Snad jsme alespoň trochu potěšili ty, kteří nám fandí. Pak ale přišel okamžik prvního vyřazování. To neskutečné napětí a nervozita při něm byly možná větší než při poslední střelecké položce na mistrovství světa,“ odhalila své emoce Koukalová.

Soutěž v sobotu večer opustili moderátorka Nora Fridrichová a Jan Kohout. Koukalová tím byla trochu rozladěná. „Je to taková zvláštní směsice pocitů. Na jednu stranu jsem šťastná, že jsme postoupili, ale na druhou stranu bych to přála všem ostatním párům…“ podotkla.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabriela Koukalova (@gabrielakoukalova) 20 Окт 2019 в 8:26 PDT

Koukalová v květnu tohoto roku ukončila svou sportovní kariéru. O svém rozhodnutí informovala prostřednictvím videa na sociálních sítích.

Gabriela Koukalová se na startu biatlonového závodu Světového poháru naposledy objevila v závodě s hromadným startem v březnu 2017 v Oslu, kdy obsadila druhé místo. Následnou olympijskou sezonu musela vynechat kvůli problémům s achilovkami a přetížení lýtkových svalů.

Ačkoliv o návratu do biatlonového kolotoče v poslední době přemýšlela, rozhodla se, že je čas na novou životní etapu.

Koukalová získala dvě olympijská stříbra v Soči v roce 2014 (hromadný start, smíšená štafeta). Na biatlonových mistrovstvích získala celkem šest medailových umístění. V roce 2013 byla členkou smíšené štafety v Novém Městě na Moravě, kde český tým vybojoval bronz. Následovalo zlato smíšené štafety na MS 2015 v Kontiolahti a první individuální medaile na světovém šampionátu, v Kontiolahti také vybojovala stříbro ve vytrvalostním závodu. Nejúspěšnější bylo MS 2017 v Hochfilzenu, kde nakonec získala zlato ve sprintu. Přidala k němu stříbro z vytrvalostního závodu a bronz ze stíhačky.

Koukalová ještě pod dívčím jménem Soukalová ve Světovém poháru debutovala 11. prosince 2009. Nakonec ve Světovém poháru získala 23 vítězství (6 ve štafetě) a 54 umístění na stupních vítězů (16 ve štafětě). V sezóně 2015/2016 Koukalová vybojovala Velký glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru.