„Černá labuť s holým zadečkem.“ Rolins se objevila před svými fanoušky v šokujícím oblečení, muži dnes neusnou

Fanoušci v komentářích přirovnali zpěvačku k hrdince filmu Černá labuť, jenže Dara se ukázala být ještě trochu odvážnější.

Fotografii nezapomněla doplnit romantickým popiskem. „Se záclonou, bez záclony – žádná změna, mlha přede mnou, mlha za mnou. Takové filmové ráno. Dnes jsme tu lesní cestu do školy jen ‚tušili‘. A ještě nám spanilým krokem překřížila cestu srnka. Život na venkově má své kouzlo,“ popsala své ráno Rolins.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 22 Окт 2019 в 12:39 PDT

Uživatelé hned zasypali zpěvačku komplimenty. „Jsi múza, Daro! A silná motivace,“ napsala jedna z fanynek. „Mít takový zadek, tak sukni nosím také obráceně!“ dodala vtipně další.

Muži si také nenechali ujít příležitost okomentovat provokativní snímek Rolins. „Ženská krása sama o sobě, nádhera. Daro, máš se čím pochlubit. Jednoduše nádhera,“ zanechal nadšený komentář další sledující.

Pomoc pro Daru

Během nového rozhovoru zpěvačka připustila, že kvůli svému náročnému programu se nedokázala vyrovnat s domácími pracemi, a proto si přivolala hospodyni.

„Mám hospodyni, přiznám se, nešlo by to bez ní zvládnout. Bydlíme v domě, brzy vstáváme, já hodně cestuji, mám takový kočovný život… A když chci, aby ten domov nějak vypadal, aby to tam vonělo, aby tam bylo všechno hezké, tak je potřeba se o to všechno postarat,“ prozradila Rolins, která je jako umělkyně neustále na cestách.

O slavné zpěvačce

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo až 250 000 kusů.

V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti. Díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.