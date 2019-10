Sexy Ochotská dráždí na sociální síti nahou fotografií. Co jí vzkázali fanoušci?

Na fotografii není moderátorka zachycena celá, ale pouze do poloviny těla. Je vidět, že na sobě nemá nic oblečeného, prsa si pouze jemně zakrývá svou rukou. Na smínku, kde má Ochotská rozpuštěné vlasy, vypadá velice svůdně. Do popisku k fotografii uvedla pouze slova „I see you.“ Do češtiny se věta přeloží jako „vidím tě“.

Skvělá postava

Její sexy vzhled ocenila i moderátorčina fanouškovská základna. V komentářích padaly věty o její kráse.

„Míšo, máte postavičku andílka, dokonalá sexy kočka,“ pochválil Michaelu jeden její fanoušek.

„Míšo, jste překrásná žena a moc Vám to sluší,“ přitakával další. Podle dalšího komentujícího moderátorka provokuje až příliš. „Provokuješ teda až moc.“

Nutno podotknout, že Ochotská opravdu ví, jak muže zaujmout! Před nedávnem zveřejnila podobně odhalující fotku, kdy se ráno vyfotila v zrcadle pouze v spodním prádle a županu. Vynikly tak její přednosti. V popisku nezapomněla sledujícícm popřát krásné ráno. Soudě podle samých kladných komentářů, její fanoušci hezké ráno opravdu měli!

Kdo je Michaela Ochotská?

Michaela Ochotská je česká televizní moderátorka, herečka a modelka. V roce 2015 se provdala za profesionálního tenistu Lukáše Rosola, s nímž má syna Andrého. Láska páru však nevydržela příliš dlouho a již v prosinci roku 2016 manželé oznámili odloučení. Ochotská se tak se svým mužem rozvedla o necelý rok později, a to v listopadu roku 2017. Rosol se pak znovu oženil se svou novou přítelkyní.

V poslední době se na profilu krásné Češky objevují fotografie s neznámým mužem. Modelka zatím neprozradila, o koho se jedná – neukázala totiž ani jeho obličej. Fanoušci tak mohou zatím pouze hádat, kdo je ten šťastný muž. Podle jejích příspěvků a fotografií je však Ochotská zase opět šťastná.

Jako herečku mohou lidé Ochotskou znát díky televiznímu seriálu Pojišťovna štěstí, ale diváci ji mohli vidět na obrazovkách také jako moderátorku na TV Nova, kde působila v Televizních novinách.