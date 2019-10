Video: „Nekouřím. Piju.“ Eliška Balzerová se podělila o tajemství svého mládí

Eliška Balzerová promluvila o novém filmu Poslední aristokratka, film byl natočen na Moravě v zámcích Lemberk, Buchlovice, Rájec, Jaroslavice a Milotice. Premiéra filmu proběhla v Kyjově. Herečka přivezla z Moravy ořechovku. Také se zmínila o seriálu Nemocnice na kraji města, že si seriál oblíbili i Němci, takže byla populární nejen v Česku. Eliška také prozradila, jak to bylo s vedením Divadla Na Fidlovačce.

„Chcete mně?“ vzpomíná herečka na moment, kdy se dostala do vedení divadla. Herci řekli, že ano.

Dále se Kraus zeptal, jak ve svých letech vypadá tak mladě a jestli se drží zdravé výživy.

„To je příroda. Tady sedí má dcera, která když čekala první dítě, tak jí někdo potkal a řekl ‚kdo ti to udělal, holčičko‘, ona vypadá jako 12letá,“ rozesmála diváky herečka.

Ohledně zdravotní výživy prozradila své tajemství: „Nekouřím. Piju.“

„To byste nás měli vidět na té Moravě, ta zdravá výživu. Husí stehno, lokše a zelí,“ ironicky uvedla herečka.

Minulý týden mezi hosty show byl slovenský moderátor Viktor Vincze. Moderátor dělá politické zprávy a řekl, jak tam všechno funguje, jestli na novináře někdo tlačí.

Show Jana Krause se vysílá od 3. září 2010 na Primě a je to jeden z nejpopulárnějších pořadů v České republice. Do pořadu přicházejí tři hosté, často jsou to populární osobnosti z různých oblastí.