„Krásná žena se nemá schovávat.“ Z úplně nahé Terezy Kerndlové chytnete druhý dech (nebo jej ztratíte?). Foto

Úplně nahá sexbomba se tak pochlubila svým dokonalým tělem a sexy vzhledem.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Simply Me #pure #nature Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 23 Окт 2019 в 8:52 PDT

Na fotce je Tereza zachycena, jak dřepí u zdi, a to úplně bez oblečení. A jak je u ní zvykem, opět nasadila svůj sexy a lákavý pohled. Rukou si však zakrývá svá prsa a část zdi zakrývá také její dokonalý zadek.

„Prostě já,“ okomentovala záhadně svou sexy fotografii tato hvězda.

Fanoušky taková erotická fotografie velmi zaujala a téměř každý druhý sledující Terezu poprosil, aby se neschovávala.

„Stydlivka.“ Okomentoval fotografii jeden z uživatelů.

„Vylez, krásko,“ prosí Kerndlovou další.

A i další komentáře se nesly v podobném duchu: „Neschovávej se!“

Ostatní uživatelé pak zpěvačce psali spoustu komplimentů o tom, jak je přirozeně hezká.

„Jinak hezká holka bez averzí, prostě pohoda,“ zpozoroval jeden ze sledujících.

„Super nature. Krásná žena se nemá schovávat,“ vyjádřil svůj názor další z nich.

Sexy fotografie Terezy Kerndlové

Tato mladá celebrita ráda eroticky pózuje a ukazuje svou dokonalou postavu na Instagramu.

Začátkem října, během své dovolené ve Španělsku, kráska zveřejnila několik oslnivých fotek svého pozadí v tangách. Kromě toho zpěvačka skoro každý den těšila své fanoušky fotkami v plavkách.

Na některých snímcích, u příležitosti svých narozenin, celebrita zapózovala úplně nahá. Záběry byly pořízeny za svítání na břehu moře ve španělské Marbelle. Zpěvačka za rozbřesku eroticky pózuje v písku. Na sobě měla jen síťovaný „obleček“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🧜🏼‍♀️ Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 6 Окт 2019 в 5:27 PDT

V popisu Tereza uvedla, že si tohle ráno přivstala, protože chce, aby její narozeninový den byl co nejdelší.

Fanoušci v komentářích Tereze popřáli všeho nejlepší k narozeninám a uvedli, že tato fotka je pro ně pěkným dárkem.

Kariéra Terezy Kerndlové

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Osobní život

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.