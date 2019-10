Anna Kadeřávková zase všem vytřela zrak: A to nejen touto sexy fotografií v prádle a saku s banánem v ruce

Mladá česká herečka Anna Kadeřávková opět potěšila fanoušky na Instagramu novou fotografií. A snímek je, jak jinak, než opět vyzývavý. Mělo to však svůj důvod, jak kráska vysvětlila v popisku fotografie. Všem hejterům, kteří se do ní pustili kvůli předchozí fotografii, tak vytřela zrak.

Anna Kaděřávková před pár dny sdílela fotografii, na které sedí na podlaze s banánem v ruce a vyplazuje jazyk. Fotka si okamžitě vysloužila desítky tisíc lajků, ale také stovky komentářů – a nejen těch pozitivních. Dalo by se tedy říci, že na sociální síti rozpoutala docela peklo.

Po zveřejnění dané fotografie byl z hereččiny strany chvíli klid a poté následovala publikace další fotografie v podobném duchu. Na ní je ještě s jednou slečnou, Broňou Kováčikovou. Kadeřávková na ní opět drží v ruce banán a Kováčiková zase vejce.

„Moje poslední fotka s banánem přidaná před pár dny se dle dosahu dostala skoro ke každýmu desátýmu člověku v ČR. Bulvár ani nepočítam. Je smutný, že to bylo jen díky zlejm hejtrům, ale mám z toho obrovskou radost, protože to splnilo svůj účel,“ napsala v úvodu popisku.

Poté se snažila svých sledujícím vysvětlit, proč snímek vlastně vznikl: „Tato fotka totiž vznikla ve spolupráci s mužským magazínem @casopisbreak JEN pro účely podpory MOVEMBERU... tedy měsíce mužské prevence. Tady to máte konečně ofiko, prosím pěkně. Celej měsíc budeme my dvě, já a @brona_kovacikova hrdě všem pánům nejen z titulky připomínat, že prevence je důležitá, a to nejen v listopadu.“

Následně dodala, že když už si musela to všechno kvůli předchozí fotografii vyslechnout a vyžrat, tak doufá, že se všichni pánové alespoň nechají vyšetřit. „ Prevence vás nestojí nic, ale bez ní vás to může stát to nejcennější...,“ apeluje mladá kráska.

Nakonec napsala, že i když je tato fotka sice sexy a drzá, je hlavně její. Rozhodně ale není zlá nebo špatná. Doplnila také, že to se z ní snažili udělat lidé, kteří psali negativní, urážlivé a zlé komentáře.

Tím poukazovala na to, že se v souvislosti s předchozí fotografií na jejím profilu začaly objevovat komentáře o pornografickém podtextu snímku.

„Fotka je odporná. Jak se takhle může prezentovat holka, která je známá a vzorem několika dětí? Ještě k tomu je Anna zadaná, ne? Jde jí jen o lajky a komentáře. Beztak z toho něco vytěží,“ napsala jedna z uživatelek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Mood. Příspěvek sdílený Anna Kadeřávková (@annakaderavkova), Říj 19, 2019 v 9:59 PDT

Reakce na sociální síti

A reakce pod novou fotografií na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé okamžitě začali herečce vyjadřovat svou podporu a objevily se lichotivé komentáře.

„Nevšímej si těch hatů. Vím, že je to asi těžké, jelikož ti hejteři tvoří velkou část. Ale jsi krásná a rozhodně se nemáš za co stydět,“ píší.

A i další komentáře Kadeřávkovou podpořily: „Buď drzá! Buď sexy! Víš proč? Protože můžeš.“

Jiní poukazovali na to, že jde o pouhou závist. „To je jen závist. Ta fotka je super,“ stojí v komentáři.

Ostatní pak psali, že věděli, že dříve zveřejněná fotka měla vyšší záměr. Lidé také psali, že Anně fandí: „Jen tak dál.“

Objevily se také pochvalné komentáře, které se týkaly nejen fotek samotných, ale také postavy této krásky. „Proboha, máš neskutečně krásnou postavu,“ stálo v jednom z nich.

„Mně osobně se obě fotky líbí. Jsou sexy, vkusné a vtipné. A kdo kritizuje, tak závidí a nemá nic pořádného na práci. P.S.: Sám použiji první fotku jako inspiraci a pokusím se ji zreplikovat,“ napsal jeden z fanoušků.

Vypadá to tedy, že vše nakonec dobře dopadlo.