Češky vážně patří k těm nejhezčím ženám na světě: Klára Vavrušková se stala třetí nejkrásnější dívkou naší planety

Naše republika může být na Kláru Vavruškovou náležitě pyšná. Nejprve zabodovala v soutěži Česká Miss, kdy se stala první Československou Miss 2019 a Českou Miss Earth, a nyní slaví celosvětový úspěch. Na letošním ročníku soutěže Miss Earth totiž vybojovala krásné třetí místo.

To, že Vavrušková patří k hlavním favoritkám, naznačovaly již jisté skutečnosti během soustředění. Na měsíčním pobytu na Filipínách se totiž často umísťovala na doprovodných soutěžích. Dokonce získala i druhé místo za národní kostým a třetí místo za nejkrásnější tělo.

Nemůžu tomu uvěřit, reagovala Vavrušková

Vavrušková po soutěži poskytla i vyjádření, ve kterém uvedla, že tomu stále nemůže uvěřit.

„Je to neuvěřitelný pocit. Hned se mi vrátily vzpomínky na galavečer České Miss a byla jsem stejně nervózní. Tady jsem si ale přála vyhrát ještě víc, právě proto, abych nezklamala důvěru, kterou do mě všichni vložili,“ reagovala poté, co získala titul Miss Earth Water 2019.

Přípravy na soutěž ale byly dle jejích slov náročné.

„Jsem moc šťastná. Byl to hodně náročný měsíc, už Top 20 jsem považovala za velký úspěch. A to že mám korunku? To je sen. Jsem šťastná, jak jsem reprezentovala Českou republiku,“ dodala druhá vicemiss.

Dvacetiletá kráska o titul nejkrásnější ženy bojovala spolu s dalšími více než 80 kráskami z různých koutů světa. Ty do této mezinárodní soutěže vysílají jednotlivé státy. Na druhém místě podle společnosti Miss Events, jež organizovala poslední ročníky soutěže Česká Miss, se umístila kráska ze Spojených států Emanii Davisová (titul Miss Earth Air). Celkovou vítězkou letošního ročníku, který probíhal na Filipínách, a majitelkou korunky je Miss Portoriko Nellys Pimentelová. Čtvrté místo patří krásce z Běloruska Alise Manenok (titul Miss Earth Fire 2019).

Soutěž Miss Earth

Soutěž Miss Earth, která je kromě krásy účastnic zaměřená také na ekologii, je mezinárodní soutěž krásky, která se každoročně koná na Filipínách. Výjimkou byly jen dva ročníky, z nichž jeden proběhl ve Vietnamu (rok 2010) a druhý v Rakousku (rok 2015). Soutěž je pořádána již od roku 2001 a je třetí největší soutěží krásy na světě.

Podmínkou pro účast v této soutěži je prokazatelné působení v projektu, který si klade za cíl ochranu životního prostředí.

Českou republiku v této soutěži poprvé reprezentovala Apolena Tůmová za soutěž Miss České republiky, ale neúspěšně.

Prvního úspěchu se Česko dočkalo až v roce 2012, kdy ve celosvětovém finále zvítězila kráska Tereza Fajksová. Stala se tak první Miss Earth z České republiky.