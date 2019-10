Pomeje opět dráždí. Prý je to nefér a lidstvo kvůli ní vymře: Muži se do vás zamilují a nebudou mít sex s jinými ženami

Jednatřicetiletá kráska se tentokrát svým fanouškům předvedla jen v dráždivém prádle a popustila uzdu jejich fantazii. Pomeje si žhavé „selfíčko“ vyfotila v převlékací kabince jednoho obchodu.

Svou fotografii pak doplnila například o hashtagy #night, #sexy, #love či #erotic. A nutno dodat, že slova jako „sexy“ a „erotické“ v tomto případě opravdu trefou do černého.

A potvrdili to i její fanoušci, kteří okamžitě začali pod fotografií psát nadšené a lichotivé komentáře.

„Wow, neskutečně sexy,“ padala slova pochvaly. A i další přiznávali, že má Andrea „pěkné tělíčko“.

Některé uživatelky na Instagramu psaly, že jí (nejen) její postavičku závidí: „Tak to je pecka. Skvělá postava a prostě všechno. Jen tiše mohu závidět.“

Další uživatelé pak uváděli, že její přítel má být rozhodně na co pyšný, protože má Andrea stále „úsměv na tváři, je to kost a ještě je soběstačná žena s velkým Ž“.

Vypadá to ale, že některým fanouškům tato žhavá fotografie nestačila a hned si napsala o přídavek.

„Vy jste tak nádherná! Ještě by mohla být fotečka zadečku a nic dokonalejšího na světě není! Jste úžasná, vážně!“ rozplýval se jeden z komentujících.

Pár jedinců pak psalo, že look Pomeje připomíná spíše „přípravu na sado maso“. Další ji označila za „anděla s duší ďábla“.

Jeden z komentujících pak přišel s odvážným tvrzením: „Tak tohle není fér. Takhle lidstvo vymře, protože se všichni muži zamilují do Vás, a tím pádem nebudou mít sex s jinými ženami... Fakt nefér...“

Není to však poprvé, co sexbomba Pomeje své fanoušky na Instagramu nešetří. Nedávno mnohým uživatelům málem vyrazila dech fotografie, na které je také zvěčněna pouze v prádle. A že se bylo na co dívat!

Andrea Pomeje

Jednatřicetiletá kráska Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje letos v únoru zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.

V současné době je Andrea zadaná se svalnatým krasavcem Petrem Plačkem. A vypadá to, že je konečně zase šťastná.