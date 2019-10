„Je vidět, že je stydlivá.“ Koukalová září ve StarDance. Nemá však podporu na všech frontách

„Gabriela Koukalová opět na bedně,“ vtipkoval moderátor Marek Eben, když bývalá biatlonistka začala tanec na dřevěné krabici.

Po tanci nebyli porotci k páru příliš milí. „Já bych vám doporučil takovou cílovou rovinku,“ řekl porotce Jan Tománek, podle kterého se Koukalová příliš soustředí na kroky. „Když bych běžel tu rovinku, vzal bych energii na ramena a každý pohyb dělal úplně naplno. To je to, co mě u vás chybí. Ve vašem tanci vidím potenciál, ale chybí mi ta energie,“ dodal.

Koukalová se po soutěži nezapomněla podělit o své dojmy s fanoušky na Instagramu.

Bývalá sportovkyně však nebyla zahrnuta lavinou komplimentů – někteří komentující jí vytkli, že byla moc upnutá. „Gábi vážně lituju, jde hodně vidět, že je stydlivá a v odvážnějších tancích se necítí,“ napsala jedna ze sledujících Koukalové.

„Byli jste skvělí. Naprosto. Je mi líto Gábi, že není úplně ve své kůži. Chápu, že pro introverta to musí být obrovsky těžké. Ale je skvělá a nemá se proč stydět. Krásná, chytrá, mladá dáma,“ dodala další.

Někteří diváci soutěže podpořili Gabrielu, ale jejího tanečního partnera naopak zkritizovali. „Gabriela má úsměv, co zastaví lokomotivu. Martin na mě působí moc namachrovaně, a to i na latináře. Kazí to celkový dojem,“ napsala fanynka v komentářích.

Petr Koukal zatím nedorazil

Média věnují zvláštní pozornost manželovi Koukalové, který se dosud neobjevil v řadách fanoušků v hledišti. „Manžel se moc necítil. Byl trochu nachlazený,“ vysvětlila Koukalová první večer soutěže.

Bohužel se zatím neukázal, ale prý podporuje manželku během zkoušek. „Manžel byl na generálce. Doufám, že přijde zas,“ řekla Koukalová portálu Aha!.