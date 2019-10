Tereza Kerndlová svlékla své sexy tělíčko do plavek, aby bojovala za letní čas

Na fotografii je Tereza opřená o bílé auto a na sobě má pouze dvoudílné bílé plavky. Rukou si drží své dlouhé vlasy a opět nezapomněla přidat sexy pohled. V popisu k fotografii zpěvačka napsala, že se změnou času moc spokojená není.

„Ta změna času mě fakt zabije… A docela by mě zajímalo, jak jste na tom vy? Já jsem pro ten letní…

Nutno podotknout, že postavička slavné zpěvačky je opravdu výstavní – to také náležitě ocenila její fanouškovská základna.

„Ten čas mě zaky zabije, chci letní. Při pohledu na tvé fotky jsem na to ale zapomněl,“ napsal jeden její fanoušek.

Další se v angličtině vtipně zeptal, zda si jej krásná zpěvačka vezme. Další fanoušek Tereze také zalichotil: „Smyslná…žádostivá…sexy…panička…Jsi nádherná, Tery.“

Zbytečný chaos

Někteří její fanoušci nekomentovali pouze její velmi sexy postavu, ale přímo odpověděli i na otázku, na kterou se Tereza ptala.

„Ať už jakýkoli, hlavně, až se to neposouvá. Je přece na každém, v kolik půjde spát. Je to jen zbytečný chaos,“ myslí si jeden z komentujících.

„Změna času je opravdu velmi velký problém pro náš organismus, bohužel pravý čas je ten zimní, ale souhlasím s Tebou, také bych upřednostnil ten letní,“ souhlasí i další fanoušek.

Sexy zpěvačka na svém účtu na Instagramu zveřejňuje odvážné fotografie dost často. Během své dovolené ve Španělsku zveřejnila Kerndlová několik vzrušujících fotografíí svého zadečku v tangách. Naposled se zpěvačka pochlubila fotografií, kde je úplně nahá a fanoušci se z takového snímku mohli zbláznit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Simply Me #pure #nature Příspěvek sdílený Tereza Kerndlova (@terezakerndlova), Říj 23, 2019 v 8:52 PDT

Kariéra Terezy Kerndlové

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Osobní život

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.