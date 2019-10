Gottovy peníze se počítají i po jeho smrti. Účetní obvinili z krádeže. Ta se brání: Jeho peníze pro mě ale byly posvátné

Jaroslava Herzerů pracovala dlouhá léta jako účetní pro zesnulého Karla Gotta. V rozhovoru pro server Extra.cz promluvila nejen o slavném zpěvákovi, ale také o tom, jak se dostala do podezření, že Gotta okrádá.

V rozhovoru pověděla, že s Karlem Gottem pracovala asi čtvrt století. Spolupráci začali v roce 1992 a na ukončení se dohodli v roce 2014. Podle jejích slov ji neměly manželky slavných osobností příliš rády, jelikož s nimi nešlo konzultovat finanční situaci klientů. „Vždy říkal: Kdybychom spolu měli poměr, tak o mně nevíš to, co víš teď, když mi spravuješ finance,“ sdělila v rozhovoru účetní.

Jak sama uvedla, zažívala se slavným zpěvákem jak dobré chvilky, tak i ty horší.

„Zažila jsem s ním krásné chvíle i hrozné chvíle, kdy mi vyloženě lezl na nervy a málem jsem ho poslala někam, ale dovedla jsem to pochopit. Co mu Pánbůh přidal na jeho genialitě a nadání, tak musel někde ubrat. To byla třeba pragmatičnost. Od toho jsem tu byla já,“ prozradila.

Boj o Gottovo dědictví začíná. Manžel Dominiky chce Bertramkuhttps://t.co/sssJmnfTxr — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. října 2019

​Posvátné peníze

„Nejhorší je, že se té Ivaně ani nedivím. Třikrát do týdne jsem od Karla slyšela, že dře a nic za to nemá. Na podnikatelský účet, který měl v bance, nechodil, jen si ode mě nechal posílat peníze na osobní účet,“ vysvětluje účetní a dodala, že slavný zpěvák vůbec nekontroloval, zda mu peníze přišly či nikoliv.

Ani tak smutná událost jako pohřeb českého slavíka Karla Gotta se neobešla bez skandálu. https://t.co/8HwARucX0n — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. října 2019

Taková hra

Uvádí se, že Karel Gott fungoval také pod agenturou, kterou založil společně s Františkem Janečkem. „Jejich vztahy byly zajímavé. Franta ho měl vždycky rád, ale věděl, že ho nesmí pustit na dlouhý řetěz. Postavili na tom firmu. Jako manažerka jsem proto s Karlem měla jiný styl: smlouvy s pořadateli si podepisoval sám, aby mě někdy nemohl podezírat z toho, že jsem si vzala něco, co mi nepatří. I když i to se potom samozřejmě po našem rozchodu stalo. Jeho peníze pro mě ale byly posvátné a nevzala bych si od něj halíř,“ upřesňovala Herzerů.V rozhovoru prozradila, že ona sama nebyla jediná, která čelila podezírání z krádeží. Podle jejích slov to byli všichni.

„Před Ivanou si pak stěžoval: Vy mi nic nedáte! Ta holka musela být zoufalá. Určitě si říkala, že Karel jezdí koncert za koncertem a nic z toho nemá. To byla ale jeho hra. Takový byl. Pak se tomu zasmál, ale semínko pochybnosti už zůstalo zaseto,“ pověděla v rozhovoru Herzerů.

Podle jejích slov si Karel Gott dopřával luxus, na který měl. Jak sama uvádí, peníze uměl slavný zpěvák nejen vydělat, ale také utratit. Závěrem zavzpomínala žena také na hezké vzpomínky, které ji se zpěvákem pojí. Podle jejích slov nebylo nejlehčí domluvit se s ním na zařízení věcí, které bez něj zařídit nešly.

„Například auto, vše kolem domácnosti nebo právníci. To se kroutil, že nemá vůbec čas, pak na mě měl jen pět minut, nakonec začal povídat, a tak jsem u něj byla tři hodiny,“ dodala.