Překvapivé přiznání Jana Krause! „Já se taky někdy cítím ženou.“

V úvodu pořadu moderátor zmínil, že se několikrát nemístně vyjádřil na konto kampaně Me too či různých genderových problematik, se kterými se v poslední době setkáváme ve světě. Moderátor sám přiznal, že jeho poznámky byly kolikrát nemístné.

Jak dále tvrdil, nedávno uskutečnil jistý objev. „Nedávno byl dokonce pojmenován v Oxfordském slovníku, už je to jako terminus technikus – gender fluid, což znamená plující pohlaví nebo plující orientace,“ řekl moderátor a dodal, že to je on.

Jak dále moderátor sdělil, někdy se tedy cítí jako muž a někdy jako žena.

„Může se to měnit během dne nebo je to rozdílné. Já jsem vlastně zjistil, že vždy, když okukuju ženy nebo se jich chci dotýkat, tak to dělám jako žena. Prostě se tak cítím. Koukám se, co mají holky na sobě, abych si to taky pořídila,“ pověděl Kraus.

​V jiných situacích se cítí jako muž

„Kdyby se objevilo cokoliv z mé minulosti a někdo někdy říkal, že jsem někoho obtěžoval – vždycky ženu jako žena, ale když jsem byl mladý, tak to nebylo pojmenované, proto jsem v tom tápal,“ řekl vtipně s tím, že „veškeré reklamace jsou zbytečné“.

Co se týče jiné situace, tak mezi muži se cítí jako muž. Podle jeho slov se ve výjimečných momentech, především za setmění, chce kamarádit jako muž se ženou. Jak sám uvedl, toto „zjištění“ považuje za velmi důležité.

Jan Kraus je známý český moderátor, publicista a herec. Moderoval pořad na České televizi Uvolněte se, prosím. Nyní jeho obdobu vysílá televize Prima pod názvem Show Jana Krause. Ve svých pořadech se snaží ukázat hosty z jiné strany. Skrz humor je vidět filosofie a nelhostejný pohled na současnou situaci ve světě. Hrál také v několika filmech, například v Dívce na koštěti. Je ženatý s herečkou Ivanou Chýlkovou, se kterou se oženil nedávno po dlouholetém vztahu.