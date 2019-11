Britney Spears předvedla svůj hrudník v sexy plavkách. Tu budete koukat!

Na hlavě měla klobouk a usmívala se. V popisu k videu napsala, že se cítí jako bohyně.

„Poprvé za dlouhou dobu, kdy jsem si vzala dlouhé letní šaty! Cítím se jako princezna, ne, jako královna... jako bohyně, vzhledem k tomu, že nyní čtu The Inner Goddess Revolution. To byl tak zábavný den!“ napsala sama zpěvačka pod příspěvkem.

Její fanoušci byli moc rádi, že Britney Spears je v dobré náladě a vypadá hezky.

„Vypadáš nádherně a šťastně,“ napsal jeden ze sledujících. Vítězka Grammy se začátkem dubna tohoto roku dobrovolně přihlásila do psychiatrické léčebny. Zpěvačka to okomentovala, že občas je potřeba strávit čas pouze v samotě. Ale po pár dnech bylo na podcastu Britney's Gram řečeno, že Britney byla držena v léčebně proti své vůli. A to se stalo kvůli tomu, že přestala brát léky a otec ji poslal do psychiatrické léčebny. Z těchto příčin vzniklo fanouškovské hnutí #FreeBritney, které mělo za cíl osvobodit Britney z otcova poručnictví.

Ke konci dubna byla Britney propuštěna z léčebny a na svém Instagramu zveřejnila video, ve kterém vysvětlila, že je všechno v pořádku. V září došlo k hádce mezi Jamiem Spearsem a Seanem, synem Britney, během které byl Jamie Spears byl agresivní. Tímto případem se zabývala policie. A kvůli tomu případu byl změněn opatrovník zpěvačky. Opatrovnicí se stala Jodi Montgomery, dlouholetá asistentka Jamieho jakožto opatrovníka.