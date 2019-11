Bendová se rozhodla ukázat všechno. Úplně nahá vzrušila fanoušky snímkem z pláže

Vnadná kráska se nestydí za své křivky a ráda je ukazuje na snímcích. Tentokrát se ale rozhodla ukázat všechno a vyfotila se nahá. Kromě toho herečka tímto způsobem chtěla přilákat pozornost na ekologické problémy.

„Naháči zdraví všechny naháče i oblečené. Tady to milujeme, málo lidí, žádní turisté, místní lidi, lidi žijící tady přímo na pláži nebo ve skalách. Nemáme rádi moc lidí okolo sebe. A navíc tady je čisto, žádný vajgly nebo igelitový pytlíky po Angličanech (například). To prostě nepochopím, že si to lidi neodnesou s sebou a nevyhodí do koše,” napsala herečka pod příspěvkem.

„Ať vám tam ‚někam‘ nezaleze krab poustevník,” zavtipkoval jeden z uživatelů.

„Nahota je krásná,“ napsal další fanoušek.

Nedávno se Bendová Instagramu pochlubila svou výstavní postavou a ukázala, že i ve svých pětačtyřiceti letech má stále, co ukázat. Herečka na fotografii pózovala na skále u moře. Na sobě měla dvoudílné fialové plavky, které zakrývají opravdu jen to nejnutnější.

Alice Bendová

Alice Bendová je slavná česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby neztloustla po dvou dětech. Bendová patří mezi nejsexuálnější české herečky, na které čas neplatí. V roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, pár má dvě děti. Ale po třináctiletém vztahu se sňatek rozpadl. Teď je partnerem herečky Michal Topol.

Alice hrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd.