„Prostě dokonalost.” Přitažlivá Verešová srazila muže z celého světa fotkou u oceánu

Jednu z nejlepších fotografií Verešová přidala na Instagramu tuhle sobotu. Na snímku modelka pózuje v azurových plavkách u bazénu. Na pozadí se skví Indický oceán stejné barvy

„Look deep into the nature then you will understand everything better” (Nahlédněte důkladně do přírody, pak lépe pochopíte všechno), uvedla Verešová do příspěvku.

Jako obvykle kráska sklidila vlnu nadšených komentářů. „Prostě dokonalost,” napsal obdivovatel Slovenky. „Neuvěřitelné tělo” uvedl další.

Z Malediv Andrea Verešová zveřejňuje snímky už několik dnů za sebou. Například nedávno uveřejnila snímek, kde pózuje v průhledném bílém topu a sukni s rozpuštěnými vlasy. Muži byli nadšeni, že modelka ukázala své vnady bez podprsenky, pod příspěvkem se začalo objevovat hodně pochvalných komentářů.

Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.