„Hromada tuku.“ Plus size modelka Bartáková ostře reagovala na kritiku

„V komentářích pod článkem o mně, jsem byla nazvána ‚hromadou tuku, která celý den jí a neudělá ani pár kroků‘. A trochu mě to vrátilo zpět do doby, kdy jsem byla šikanována. Ale připomnělo mi to, že jsem větší a lepší člověk, protože bych nikdy neřekla něco podobného. Vy, co to píšete, nechte si své sračky a neobtěžujte ostatní svou špatnou náladou a nízkou sebedůvěrou,“ napsala modelka pod příspěvkem na Instagramu.

Modelka svůj příspěvek doplnila o vyzývavou fotografii v plavkách, na které ukazuje své bujné vnady. Uživatelé ji pod snímkem podpořili slovy, která byla plná komplimentů.

„Ach, nevědí, jak jste krásná,“ stálo v jednom z nich. „Krásná slečna,“ napsali další sledující.

Žhavé focení

Bartáková svými fotkami, které na sociální síti čas od času sdílí, dokazuje, že i plnější tvary mohou být sexy. Dříve plus size modelka zveřejnila na svém profilu na Instagramu provokativní video z focení, které proběhlo v německém Hamburku. Na něm je vidět, jak Bartáková spolu s dalšími kráskami pózuje ve spodním prádle.

Barbora Bartáková

Pohledná blondýnka je plus size modelkou, která je však více známá v zahraničí. Bartáková se k modelingu dostala už v 18 letech, kdy nafotila kolekci svatebních šatů pro jeden pražský svatební salon. A tím to všechno začalo.

Plus size modelky

V jednom z rozhovorů však dříve přiznala, že stát se plus size modelkou není jednoduché. Ona sama navíc dříve měla problémy se svou postavou a cítila se tlustá.

Plus size modelky se v současné době těší velké popularitě. Například slovenská plus size modelka Kristy Kúdelová pracuje v Itálii a cestuje po celé zemi. Nedávno navíc na svém Instagramu provokovala pány žhavým snímkem. Na něm se ukázala jen v kalhotkách. I její kolegyně, Broňa Mišurová, je spíše známá v zahraničí. Ta zase na svém Instagramu dráždila ostatní sexy snímkem v průhledné podprsence.

Trend plus size modelek se každým rokem šíří víc a víc. V dubnu ale krásná a slavná maďarská modelka Barbara Palvinová, která se nedávno stala novým andílkem značky Victoria's Secret, čelila kritice. Na modelku se v komentářích snesla vlna negativních reakcí. Uživatelé modelce vyčítali, že má kila navíc. Někteří poukazovali na to, že si Barbara nezasloužila, aby se stala andílkem Victoria's Secret.