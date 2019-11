Pozor, příliš žhavá ženská! Uživatelé rozmlouvají Rolins, aby šla do kabaretu jen ve spodním prádle. Foto

Dara zveřejnila fotografii v černém spodním prádle a přemýšlela o tom, že by jen v něm šla na večerní kabaretní show v Praze.

„Přemýšlím, že bych v rámci tematického večera mohla vyrazit takto ‚na lehko‘. Asi poprvé bych nebyla příliš odvážná ani jediná v divadle. No nic, přenechám to odvážnějším,” napsala Rolins a popřála všem hezký večer.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 5 Ноя 2019 в 8:07 PST

Sledující okamžitě zasypali zpěvačku komplimenty. „Ty si to můžeš dovolit, jsi krásna žena, klobouk dolů, Daro,“ napsal jeden z uživatelů Instagramu. „Ty kdybys měla i pytel na sobě, tak by Ti to slušelo,“ dodal další.

Zdá se však, že někteří muži se trochu lekli příliš žhavé blondýnky. „Nevím, nevím… nechtěl bych mít sedadlo poblíž.... vůbec nic bych si z představení Crazy Horse nepamatoval, když bych koukal pouze na Daru,“ poznamenal další fanoušky. „Velmi odvážné,“ napsal ještě jeden.

Zpěvačka směle zveřejňuje odvážné snímky na Instgramu. Například nedávno ukázala snímek, na němž celebrita úplně nahoře bez vylezla na klavír a ukázala pózu v józe. Dříve zveřejnila video na Instagramu, kde pózuje svým dobře vysportovaným tělem před zrcadlem a v titulku k videu nazývá sebe nezkušeným insta-kameramanem.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů.

V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.