U Krause zazářil neobvyklý host. Drag queen šokovala známého moderátora

V posledním dílu Show Jana Krause, kterou vysílá televize Prima každou středu večer, přivítal moderátor kromě moderátorky České televize Lindy Bartošové a zápasníka MMA Machmuda Muradova také performera Karla Vladyku, který si říká Just Karen.

Po přivítání se zeptal moderátor, jak by měl hosta správně oslovit. Na to Vladyka zareagoval, že jej může oslovit jako drag queen.

„Termín drag se v angličtině používá pro uměleckou formu, která pracuje s make-upem a kostýmy, a queen, to je jasné, jsme prostě královny,“ pověděl performer.

Dále performer vysvětlil, že líčení, které na večer vytvořil, mu zabralo asi dvě a půl hodiny, jelikož chtěl být podle svých slov extra krásný.

„Já myslím, že drag queen se člověk rodí,“ nechal se slyšet Vladyka a vyjádřil přesvědčení, že spousta lidí je dnes taková fludiní, co se sexuality a genderu týče. Podle jeho slov si jej s ženou nikdo neplete a účel dragu není vypadat jako normální žena. Moderátor se dále Vladyky zeptal na to, jak na to reagovala jeho rodina.

„Já myslím, že dobrý. Ze začátku to samozřejmě každého rodiče trošku vystraší. Oni se bojí, jak jsem říkal, že na mě třeba někdo plivne na ulici nebo tak. Ale to se zatím ani nestalo. (…) Máma mě podporuje hodně, táta už taky,“ vysvětlil performer.

Moderátor o tom, jak se cítí být ženou

V úvodu posledního říjnového dílu Show Jana Krause promluvil moderátor o problematice tzv. fluid genderu. Podle slov moderátora nedávno učinil jistý objev.

„Nedávno byl dokonce pojmenován v Oxfordském slovníku, už je to jako terminus technikus – gender fluid, což znamená plující pohlaví nebo plující orientace,“ řekl moderátor a dodal, že to je on.

Jan Kraus

Řekl, že v jistých situacích se totiž cítí jako žena – například tehdy, kdy okukuje ženy nebo se jich chce dotýkat. Ovšem při jiných momentech, například za setmění, se chce kamarádit jako muž se ženou. Jak sám vtipně uvedl, toto zjištění považuje za velmi důležité.

Jan Kraus je známý český moderátor, publicista a herec. Moderoval pořad na České televizi Uvolněte se, prosím. Nyní jeho obdobu vysílá televize Prima pod názvem Show Jana Krause. Ve svých pořadech se snaží ukázat hosty z jiné strany. Skrz humor je vidět filosofie a nelhostejný pohled na současnou situaci ve světě. Hrál také v několika filmech, například v Dívce na koštěti. Je ženatý s herečkou Ivanou Chýlkovou, se kterou se oženil nedávno po dlouholetém vztahu.