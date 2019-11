„Tady není co dodat.“ Sexbomba Bendová se ukázala v sexy tílku, které nosila před dvaceti lety

Šestačtyřicetiletá kráska opět šokovala své fanoušky na Instagramu. Podělila se s nimi totiž o fotografii, na které má oblečené tílko, jež nosila před dvaceti lety. A jak to této sexbombě sluší?

Česká herečka a maminka dvou dětí má pořád luxusní postavičku. Důkazem je i to, že se stále vleze do oblečení, které nosila již před mnoha lety. A pořád jí to v něm sekne!

„Tak tohle tílko mám 20 let. Je pravda, že na začátku své kariéry nebylo tak napnutý a že ty žebřinky byly jakoby blíž u sebe. Normálně už ho nenosím, ale jsem nostalgická a takhle mám schovaných spousty věcí. Dopisy po babičce, od mamky vše, co mi průběžně dává, od dětí, to ani nemluvím, na to mám skříň (vlásky, zoubky, ultrazvuky, kresby, dárečky), první milostný dopisy a i ty poslední. Jste taky takoví hraboši?“ napsala ke snímku.

Moderátorka, která má zřejmě zálibu ve shromažďování věcí, které pro ni mají citový význam, ale stále vypadá skvěle. A pořádně jí to dali najevo i její sledující na Instagramu: „Vypadáš krásně a sexy.“

Některým se ale nelíbilo, že je Bendová na snímku až moc oblečená. „Dnes příliš mnoho oděvů...“ stálo v jednom z komentářů.

Lidé herečce psali, že je krásná a nádherná. Někteří ji dokonce označili za „český národní poklad“.

„Tady není co dodat,“ došla některým uživatelům slova.

A ani jiným napnuté tílko rozhodně nevadilo: „Napnuté je lepší.“

Našlo se i pár jedinců, kteří byli z této krásky tak unešení, že psali, že si kvůli ní dokonce budou muset zrušit účet na této sociální síti.

„Ty vole, já asi zruším ten Instagram. Já se pak tejden nemůžu soustředit na práci a krachuju,“ svěřil se jeden z obdivovatelů Bendové.

Obyčejný snímek této herečky tak vyvolal neobyčejné reakce a mnohým opravdu zlepšil den. Herečka však občas sdílí i odvážnější snímky.

Alice Bendová

Alice Bendová je slavná česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto alepatří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Tato vnadná kráska si zahrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.