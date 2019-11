Jitka Boho s půvabem ukázala své svůdné křivky. Určitě vás to rozechvěje

Na snímku zpěvačka pózuje v bílém kostýmku, žádný hluboký dekolt, všechno je přikryto. Nehledě na to snímek vyvolal u jejích fanoušků bouři nadšení.

Sama zpěvačka okomentovala příspěvek takto: „Když nevíš, co s rukama, hlaď si krk. Musím si udělat sama ze sebe trochu srandu...páč mám ten svůj krk, podle fotek ve feedu, nějak moc ráda. No a vypadá to vlastně dost divně.“

Její sledující jí napsali hodně komplimentů.

„Krásná fotka a hlavně jsi krásná žena,“ napsal jeden z uživatelů.

„Jen se hlaďte, zasloužíte si to,” okomentovala další sledující.

Jitka Boho

Zpěvačka a modelka má ještě ve své pokladničce vítězství v soutěži Česká Miss 2010 a také byla semifinalistkou Česko Slovenské Superstar I. Jitka Boho do roku 2010 zpívala tři roky ve studentské kapele Spirit Rock, v roce 2009 se zúčastnila Česko Slovenské SuperStar.

Dlouholetým přítelem zpěvačky byl výživový poradce, trenér Miroslav Cipra, jejich vztah trval do roku 2014. Nehledě na to, že se v roce 2013 zasnoubili. Poté chodila s Adamem Klavíkem, finalistou soutěže Muž roku 2012. Dalším partnerem se stal muzikant Lukáš Boho. V roce 2015 se za něj provdala. Mají spolu dceru Rosalii. Letos v rodině zpěvačky nastala krize. Jitka oznámila svým fanouškům, že odešla od manžela Lukáše. Příčinu rozchodu se rozhodla nechat si pro sebe. Ale podle jejích slov s návratem nepočítá.