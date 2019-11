„Když jsem byla těhotná, pila jsem 12stupňové pivo.“ Češky reagovaly na foto těhulky Bereniky Kohoutové se sklenicí piva

„Pan číšník se ptal, komu jdou ty husí žaludky. Když jsem se o ně přihlásila já, tak si pohvízd a řekl, že si to tam ještě žádná ženská nedala. Joo, to pivo je nealko, jo, ať tady zas nemáme podobnou kauzu, jak s hřbitovem... P.S.: Jděte tam. Bylo to boží,“ okomentovala svůj příspěvek herečka.

Na danou fotografii okamžitě začali reagovat sledující. „Žaludky miluju, dělám i doma... A pivo bych si dala i alko, i víno a všechno,“ napsala jedna z uživatelek.

Stejného názoru je i další komentující: „Já, když jsem byla těhotná, pila jsem 12stupňové pivo a synek je v úplném pořádku. Vystudoval 4 školy, včetně 2 vejšek.“

„Já normálně pivo nějak nemusím, ale v těhotenství jsem byla na něj ujetá. Manžel byl už zoufalý, když si otevřel pivo a viděl můj pohled,“ prozradila ještě jedna uživatelka.

Berenika Kohoutová

Tato osmadvacetiletá vnadná kráska je česká herečka, zpěvačka, dabérka, blogerka a spisovatelka.

V letech 2008–2010 zpívala ve skupině DiscoBalls, se kterou zabodovala hlavně v roce 2009, kdy byla skupina nominovaná na ceny Anděl. V roce 2011 se zaměřila na svůj vlastní hudební projekt zvaný Femme Plastique, na němž se podílel mimo jiné i Emil Viklický. V roce 2013 pak vydala právě s Viklickým a dalšími hosty desku Berenika Meets Jazz.

Českým divákům se do paměti vryla hlavně díky epizodě Tatínkova holčička ze seriálu Soukromé pasti, kde si v roce 2008 zahrála hlavní roli znásilněné Veroniky po boku Miroslava Etzlera. Na filmové plátno se poprvé dostala v roce 2011 v komedii Muži v naději a o rok později znovu ve snímku Můj vysvlečenej deník.

Od roku 2017 se objevuje v seriálu z lékařského prostředí Modrý kód na Primě, kde ztvárňuje jednu z hlavních rolí, a to MUDr. Zoju Višněvskou. Ve stejném roce ji také Česká televize obsadila do jedné z hlavních rolí v sitcomu Trapný padesátky.

V srpnu 2017 Berenika byla účastnicí televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Za celý průběh soutěže Kohoutová vyhrála celkem 4 ze 12 večerů, a nakonec se stala celkovou vítězkou této série.