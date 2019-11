Dara Rolins nahoře bez přišla se zajímavým návrhem. „Měl bych problém koukat se Vám do očí,“ reagují na něj sledující

Na dané fotografii sedí Dara u stolu jen v roztrhaných riflích a nahoře bez. Nohy má přitom na stole a její tvář zdobí okouzlující a rozverný úsměv. Provokativnímu snímku dodává ten správný šmrnc také sexy rozcuch.

„V ideálním světě by TAKHLE mohly probíhat porady. Co? Fantazie uvedená do pohybu by stejně jako těleso ponořené do kapaliny ~ nadnášela naše smysly. Nejen. No, dobře, tak jsem si po ránu trochu uletěla,“ napsala zpěvačka.

Na její návrh okamžitě začali lidé reagovat. Někteří například přiznali, že příspěvek Dary museli číst třikrát, aby pochopili, co tím měla vlastně na mysli. Jiní s ní souhlasili.

„Trochu uletěla a je to krása,“ psali jí fanoušci a podotýkali, že má skvělou fantazii.

„Měl bych problém koukat se Vám do očí,“ přiznal jeden z komentujících.

Ani ostatní na Instagramu nešetřili komplimenty: „Tohle je nádherná fotka. Daro, jsi úžasná,“

A řeč přišla i na zmiňované porady. „Já stále čekám na ten termín porady,“ okomentoval fotku jeden sledující.

„Noooo, chlapům by to veeeelmi vyhovovalo,“ podotkla další uživatelka. Pár uživatelů se ale zamyslelo nad tím, jak by to bylo s dress codem u pánů.

Kromě pochvalných komentářů se ale ozvalo i pár hejterů. Podle nich je to, co Dara v poslední době předvádí, tragické a zoufalé.

„Zoufalost žen upoutat na sebe pozornost po rozchodu s debilem je tragická. Že to mají za potřebí,“ napsal jeden uživatel sítě.

Pozitivní komentáře nad těmi negativními ale rozhodně převažovaly, a tak není důvod, aby si Dara z jízlivých poznámek dělala hlavu.

Kráska má rozepnuté džíny a předvádí svoje vysportované sexy bříško🤤https://t.co/Vey7hPKjIN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. listopadu 2019

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.

V loňském roce se Dara Rolins rozešla se slavným slovenským rapperem Rytmusem (Patrik Vrbovský), se kterým chodila několik let. Dvaačtyřicetiletý rapper se letos oženil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič, která mu nedávno porodila syna Sanela.

Na sociálních sítích neustále kolují debaty o tom, zda Dara stále ještě trpí po rozchodu s Rytmusem, a o tom, jak se staví k nové lásce svého bývalého.