S přehledem strčí do kapsy i jakoukoli mladší ženu. Modelka Alena Šeredová smyslně vystavila své bujné vnady

Modelka Alena Šeredová a 1. vicemiss České republiky 1998 ve svých 41 letech hravě strčí do kapsy jakoukoli mladou krásku. Důkazem je provokativní snímek, který tato vnadná modelka nedávno zveřejnila na sociální síti. A pánové byli v úžasu.

Modelka už dlouhou dobu bydlí v Itálii a v zemi je velmi populární. Není tedy divu, že je na její stránce na Instagramu velké množství komentářů od Italů.

Tato obdařená kráska na profilu nedávno zveřejnila snímek, na kterém je zachycena ráno po probuzení. Na černobílé fotografii se Šeredová pochlubila napěchovaným dekoltem v krajkové podprsence. Daná fotografie vzrušila mužskou část jejích sledujících, kteří v komentářích této krásce zanechali hodně komplimentů. Modelka tak vřele konkuruje i dvacetiletým modelkám. Její stránku sleduje a 433 tisíc uživatelů.

„Erotická, ale v žádném případě ne vulgární,“ napsal jeden ze sledujících.

„Největší chyba Gigiho, že tě opustil,“ okomentoval další uživatel.

Osobní život

Alena Šeredová je bývalou manželkou světoznámého italského brankáře Gianluigiho „Gigi“ Buffona. Dne 16. června 2011 se ve vyšehradské Bazilice svatého Petra a Pavla za fotbalistu vdala. Narodili se jim dva synové, ale manželství nevydrželo. Pár se rozvedl.

Šeredová však sama dlouho nezůstala. V současné době má nového partnera, kterým je italský miliardář Alessandro Nasi. Modelka bydlí v italském Turíně. Nehledě na to, že už dlouhou dobu bydlí v Itálii, občanství dostala až letos.

Tato sexbomba se v roce 1998 stala první vicemiss České republiky, v soutěži Miss World . Tento úspěch překonala v roce 2006 Taťána Kuchařová, která v soutěži zvítězila. Kuchařová nyní působí nejen jako modelka, ale i jako zakladatelka a aktivní členka nadace Krása pomoci (Beauty of Help org.), kterou založila v roce 2008. Cílem nadace je pomoc seniorům, populaci stárnutí a mezigeneračních vztahů. V roce 2015 dostala Taťána možnost osobně prezentovat činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a nedávno také v Ženevě. Stalo se tak historicky poprvé, kdy česká nezisková organizace zastupující pomoc seniorům prezentovala svoji činnost na půdě OSN.