„Můj zadek, moje pravidla." Patricie Solaříková z Ulice nažhavila Instagram sexuálním snímkem

Herečka si užívá ve Wellness & Spa Infinit Maximus, kde si užila saunový ceremoniálu a pak se koupala nahá v desetistupňovém jezírku. Solaříková pod příspěvkem napsala, že už tuto fotografii zveřejňovala, ale pak ji smazala, protože měla obavy z hejtů, nechtěla, aby jí někdo napsal špatné komentáře.

„Není to u mě úplně běžná fotka, ale i já mám občas chuť dát něco hezkého, jiného, trochu sexy... řekla jsem si, že je to celý absurdní, že se odmítám bát, dát si fotku na VLASTNÍ Instagram kvůli tomu, že mě lidi budou hejtit, takže na to prdím! Můj Instáč, můj zadek, moje pravidla,“ okomentovala snímek blonďatá kráska. Uživatelé pozitivně okomentovali takovou odvážnou fotografii: „ Vždyť tam není nic vidět, co by se mělo kritizovat, fotka je krásná a vy také. Zadek super, aspoň zas něco jiného než pejsci.“

Osobní život

Nedávno herečka zveřejnila atraktivní fotografii, na které pózuje v oblečku jako Marilyn Monroe. Na snímku je zachycena spolu se svým manželem, který je převlečen za populárního Jokera. Pár se v těchto outfitech vydal na Halloween. Herečka v bílých šatech pózuje opravdu skvostně a vypadá velmi půvabně, což vyvolalo mnoho reakcí u jejích fanoušků.

Na konci ledna Solaříková prozradila svým fanouškům na sociálních sítích, že je zasnoubená a pochlubila se zásnubním prstýnkem. O románku s Tiborem Pagáčem se fanoušci dozvěděli v květnu. Tehdy herečka svůj vztah s dramaturgem potvrdila.

Dříve hvězda seriálu Ulice randila s bubeníkem zpěváka Marka Ztraceného, Markem Fryčákem, ale po roce vztahu se pár rozešel. Herečka to přiznala asi čtyři měsíce po rozchodu.

Nyní je tato třicetiletá sympatická kráska šťastně vdaná.