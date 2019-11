„Omládla si.“ 46letá moderátorka TV Prima Klára Doležalová udělala senzaci

„Moc ti to sluší, Klárko, omládla si,” napsala jedna z jejích sledujících.

„Já mám pro tu holku prostě slabost,“ okomentoval další uživatel.

Dříve moderátorka provokovala žhavými snímky z Chorvatska, které navštěvuje několikrát do roka. Doležalová pózovala v plavkách s úsměvem od ucha k uchu. Jde tedy vidět, že moderátorce slaný mořský vzduch pořádně svědčí. Tato nevinná fotografie však nezůstala bez povšimnutí, a to zejména u mužského pokolení. Většina pánů, ale i dam, tak Kláře psala, jak je sexy a jak moc jí to sluší.

Byznys v Chorvatsku

Doležalová si Chorvatsko spolu se svým manželem Miodragem Maksimovičem oblíbila nejen díky moři. Manželé zde vlastní dům, a dokonce zde v poslední době začali podnikat. Na poměrně turisticky zapomenutém ostrově Šolta, který je vzdálený asi hodinu cesty trajektem od Splitu, si totiž koupili rozlehlý olivový háj.

Pár tak nyní vyrábí domácí bio olej. Již v minulosti tato kráska prozradila, že je jeho výroba náročná, ale dodala, že olej je velmi prospěšný.

Klára Doležalová

Tato kráska je česká profesionální moderátorka a herečka. Dříve hrála i v divadlech, ale dnes se věnuje již výhradně moderování. Diváci ji tak mohou znát jako

moderátorku ČT v pořadu O poklad Anežky České a pořadu Sama doma. Působila také v TV Nova v pořadu Snídaně s Novou a Rady ptáka Loskutáka. Od května roku 2013 však moderuje hlavní zprávy na TV Prima.

Kromě moderování různých pořadů se věnuje i moderování společenských akcí. Mimo to Doležalová natočila dvě CD pro děti a věnuje se i charitativním projektům.