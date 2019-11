„Žena snů.“ Zpěvačka Kerndlová se pochlubila sexy snímky z dovolené a fanoušci šílí

Na jedné z fotografií pózuje Tereza na římse bazénu v dvoudílných plavkách s leopardím vzorem, kde vyniká její pozadí. Vlasy má svázané do copu, na očích brýle a dívá se do dálky. K fotografii napsala, že právě cesta na Santorini byla narozeninové překvapení.

„PRVNÍ překvápko: “Sbal se, jedeme pryč.” DRUHÝ překvápko: “Kam?”... “Santorini” a po dvou nocích TŘETÍ: “Stěhujeme se!”MILUJU PŘEKVÁPKA,“ napsala Tereza k fotografii.

Fanoušci byli takovou fotografií příjemně potěšení a Terezu zaplavili samými pochvalami.

„Terezko, taková překvápka neomrzí,“ reagoval jeden ze sledujících. „Zbožňuju tvoji prdelku,“pochválil zpěvačku další komentující. „Krásné pozadí a moře,“ napsal zpěvaččin fanoušek.

„Krásný výhled, hlavně na tebe Terezko,“ nezůstal pozadu další fanoušek.

Na další fotografii, o kterou se zpěvačka podělila, leží na lehátku s rozpuštěnými vlasy v úsporných černých plavkách. I tuto fotografii fanoušci nadšeně komentovali. Padala slova jako „wow“ či „žena snů“.

„Terezko, jsi skvost i pro oči i pro uši,“ pochválil zpěvačku jeden ze sledujících.

Kerndlová na profilu na sociální síti odvážné fotografie zveřejňuje docela často. Často se chlubí snímky ze zahraničních dovolených, ale také zveřejňuje střípky ze svého běžného dne.

Kariéra

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.