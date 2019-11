„To je velká změna.“ Vondráčkovou si v nové sexy podobě spletli s Madonnou

Lucie Vondráčková zveřejnila na svém Instagramu nový snímek, na kterém s rozpuštěnými vlasy s make upem pózuje. Někteří si ji spletli s Madonnou.

„Na první pohled jsem myslela, že je to Madonna,“ napsala jedna z jejích sledujících.

„Tak to je velká změna! Vůbec bych tě Luci nepoznala, ale sluší Ti to moc, to bez debat,“ napsala další uživatelka.

„Nejste vůbec k poznání. Sluší Vám to,“ nepoznala ji další sledující.

Dříve se zpěvačka na Facebooku pochlubila velmi povedeným snímkem. Vondráčková na fotografii pózuje v černé lesklé halence s výstřihem, který lehce odhaluje její poprsí. Svůj outfit doplnila výraznými stříbrnými náušnicemi a milým úsměvem. Zpěvačka na fotografii působí velmi přirozeně a jemně, jak je jejím zvykem. Fotografie si vysloužila devět a půl tisíce lajků a přes 500 komentářů.

Vondráčková a Plekanec

Jméno české zpěvačky bylo v poslední době často propíráno v médiích kvůli rozvodu s Tomášem Plekancem. O tom, že se pár rozvádí, informovali již loni v srpnu. Vondráčková chtěla zůstat se dvěma syny, které má spolu s hokejistou, v Kanadě, Plekanec však požadoval, aby se děti vrátili do České republiky. Soud

v Kanadě nakonec vyhověl požadavkům Plekance, chlapci však mohli dokončit v Kanadě školní rok. Zpěvačka se vrátila se syny v červnu. Plekanec se začal po oznámení rozvodu stýkat s tenistkou Lucií Šafářovou, se kterou nyní čekají miminko.

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 byla vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.