Sexbomba Chovanová pokročila v provokujících snímcích. Své poprsí ukázala ještě blíže

Na fotografii vystavila své poprsí v bikinách a v popisu napsala o svém dítěti. Na snímku nebyla sama, zapózovala s ní její kamarádka. „Bilance zranění - rozříznutý prst a ječné zrno a dva afty od rovnátek. Jedu domu, je to tu prima. Trošku fouká, ale dětem se tu libí. Páťa si dal první kameny, skoro jsem měla infarkt. Ani si před tím neumyl ruce,” okomentovala svůj příspěvek Chovanová.

A ostatní ženy jí poradily léky. Mužská část uživatelů si všimla její postavy.

„Obě máte pěkný kozy,“ napsal jeden z uživatelů.

Nedávno se influencerka podělila o fotografii z dovolené. Ukázala se v bikinách a s miminkem. Uživatelé byli nadšeni její postavou. Sledující ji nazvali sexy matkou.

Kdo je Aneta Chovanová

Influencerka Aneta Chovanová je více známá pod jménem a.n.d.u.l.a a má 188 tisíc sledujících. Vychovává teď dítě sama. Chovanová se rozešla s otcem svého syna Patrika, když byla v pátém měsíci těhotenství. Jejím partnerem byl podnikatel František Doležal. Kromě nevěr Doležala, o kterých psala na svém Instagramu, dříve pro Extra.cz prozradila, co bylo opravdovou příčinou rozchodu.

„Jenže já se s ním rozešla z jiných důvodů. Nezájem. Ignorace. Žádný zázemí. Na mém názoru nezáleželo. Tohle byla třešnička na dortu. Je to dva dny stará záležitost. Úžasný. Přemýšlela jsem, že skočím z mostu.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dycky musí mít na fotce radost aspoň jeden 😀😀 Публикация от Aneta Chovanová®️ (@a.n.d.u.l.a) 17 Ноя 2019 в 9:58 PST

Dříve blonďatá kráska na svém Instagramu zveřejnila snímek spolu s manželem a dítětem. „Protože chci, aby věděl, že jsme tu pro něj oba. Že když to bude nutný, svoje síly spojíme a ochráníme ho. Za každou cenu vidět ten úsměv,“ napsala tehdy pod příspěvkem influencerka.

Pod snímkem se objevilo hodně komentářů, mnohé sledující rozzuřila tato fotografie: „Ruku na srdce… Fotila by ses takhle stejně, i kdyby měl František přítelkyni nebo ty přítele? Aby Páťa věděl, že má vás oba? Myslím si, že ne… nevím, přijde mi to od vás k Páťovi lež, hrát si na šťastnou a usměvavou rodinku, když si nám všem řekla, jak moc ti František ublížil. Trochu mi to přijde, jako bys ho stále milovala a doufala.”