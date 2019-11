„Není důležité kde, ale s kým.“ 53letá Lucie Bílá ukázala, jak ji líbá mladý manžel

Populární česká zpěvačka Lucie Bílá na svém Instagramu zveřejnila soukromou fotografii, na které ukázala, jak ji její o 17 let mladší partner líbá. Uživatelé byli nadšení.

„Lucinko tak krásnou a šťastnou, co tě znám, jsem tě v životě neviděla, jste si souzeni, sluší vám to,“ napsala jedna z uživatelek.

„Lucinko, není důležité kde, ale s kým,“ okomentovala další sledující.

Snímek získal hodně komentářů a lajků.

Dříve zpěvačka na svém Instagramu zveřejnila sexy fotografii v černých krajkových plavkách z její dovolené v Chorvatsku. V popisu k příspěvku uvedla, že touhle fotkou porušila své principy. Její fanoušky hezké tělo potěšilo a udělali Lucii spoustu komplimentů. Mnozí také uvedli, že ve vztahu s jejím partnerem Radkem Filipim vypadá mnohem lépe.

Osobní život

Lucie byla vdaná dvakrát. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul během autonehody ve věku 21 let. V březnu 1995 se ze vztahu s producentem a divadelníkem narodil Lucii jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu a září štěstím. Nedávno se Radek Filipi v Brazílii stal mistrem světa v benchpressu.

Slíbila, že jakmile se rozhodne pro svatbu, bude o tom informovat své fanoušky. Potvrzení na papíře pro ni však není hlavní věcí, protože ve svém srdci cítí lásku. „Prstýnky od své lásky nosím a považuji ho za svého muže,“ vysvětlila následně Bílá onen záhadný prstýnek.