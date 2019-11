Česká bloggerka Slováková zase provokuje. Ukázala odvážnou fotku v těsných plavkách

Na snímku pózuje Slováková v bazénu v bílých jednodílných plavkách, které zvýrazňují její postavu. Zvolila výrazné náušnice a vlasy spletené do drdolu. Fotku nezapomněla doplnit o vyzývavý pohled do dáli.

„Všichni milujete tuhle fotku, tak pěkně prosím, tady je ve své plné kráse‼ I já ji miluju a je to moje největší favoritka ze všech fotek, které jsme s @luciedvorakovaphoto nafotily!!

Šikovná fotografka, talentovaná vizážistka a “Modelka”, co jí to jde “Vod ruky” - no nemůže vzniknout nic jinýho než podobná dokonalost! Lucie, jsi jednička!!“ okomentovala Nela svůj snímek.

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Za fotku udělili Nele její sledující spoustu komplimentů.

„Nechápu, jak může bejt někdo tak moc krásnej. Jsi úžasná a já tě žeru. Tahle fotka je TOP,“ myslí si jedna z fanynek.

I další z uživatelek Nelin snímek chválila. „Opravdu nádherná fotka, ale hlavně taky proto, kdo nádherný na ní je,“ napsala.

Sexbomba pro hezké ráno😍https://t.co/J34VUbtDci — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 13. listopadu 2019

​Střípky ze života

„Hmmm, tak tohle bych si úplně v klidu dala jako obraz do obýváku, ale pak bych vypadala jak úchyl, takže o obýváku ji nedám, ale jinak luxus no,“ zněl jeden z komentářů.

„Top!!! Takové fotky jsou nejlepší, protože jsou vkusné a takové ráda vídám na insta. Ne jako ty rádoby "fotomodelky", co se fotí v posteli, jen v kalhotkách a tak, a myslí si, jak je to krásné. Tohle prosím Neluš častěji,“ pochválila českou krásku sledující.

Nela Slováková

Známá Češka se na svém profilu často chlubí svými odvážnými fotografiemi. Rovněž se dělí o snímky z luxusních dovolených a ukazuje střípky ze svého života.

Brněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy.

Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák. Z páru čiší zamilovanost a tato vnadná kráska se ráda chlubí společnými fotografiemi.