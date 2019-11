Cibulková šokuje. V knize vypraví, jak se měsíc léčila na jachtě miliardáře. „Pak už jsem se s ním nesetkala,” dodala

Autobiografie Tenis je můj život odhalila, že Cibulková měla doslova krátký románek s miliardářem. „Psali jsme si. Osobně jsem ho viděla až po Wimbledonu. Přitahoval mě jako muž i jako silná osobnost,“ uvedla tenistka.

V době, kdy se Cibulková léčila se zraněným žebrem, dostala od tajemného muže nabídku. „Přišlo od něj pozvání na jachtu. Jela jsem se tam tajně vyléčit. Nikdo to nevěděl. Poprvé v životě jsem si postavila hlavu. Nikdo mě nemohl zastavit,“ vyprávěla.

„Strávila jsem tam s ním čtyři týdny. Bylo to fajn. Bez závazků, bez plánů… To bylo ale všechno, co jsem se ctitelem zažila. Pak už jsem se s ním nesetkala. Bylo to krátké, ale dodnes na to ráda vzpomínám,“ dodala.

Podle slovenských novinářů jde o amerického podnikatele s řeckými kořeny Erica Assimakopoulose. Několik měsíců po vášnivé plavbě se Dominika seznámila se svým současným mužem Michalem Navarou a bouřlivý milostný život plný krátkodobých vztahů skončil, dodal portál.

Konec kariéry

Začátkem listopadu právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Dominika Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální karieru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenská tenistka zmeškala US Open. Ve svém posledním zápase sportovkyně prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.