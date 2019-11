Holka na vdávání Vondráčková odhalila, jaký by měl byt její pan Dokonalý. Dokázal byste se stát snem slavné herečky?

Česká zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková poskytla rozhovor časopisu Exkluziv, ve kterém promluvila o muži svých snů. Ačkoli herečka podle jejích slov momentálně nikoho nehledá, stále má představu o tom, jak by měl vypadat její budoucí partner.

Vondráčková, která zatím po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem nenašla toho pravého, zdůraznila, že vedle sebe vidí hlavně pozitivního muže.

„Ono je opravdu jedno, jestli ten pan Dokonalý dělá takovou, nebo makovou práci, ale nejdůležitější je jiná věc: Ať ví, co chce, přitom sám sobě se dovede smát… Bez nadhledu, humoru a umění sebe sama shodit je všechno v životě o dost těžší. Nejhorší je, když se všechno bere moc vážně. To je pak život jako neosolená polívka,“ sdělila v rozhovoru Vondráčková, která podle svých slov během hledání nového partnera bude brát ohled i na své dva syny.

„Nejsem sama a nejdůležitější pro mě jsou moji kluci. Takže budu ve vztazích ještě opatrnější než dřív, což už snad ani nejde. Ale vyhnout se tenkému ledu? Dá se to vůbec? Myslím, že ne,“ řekla.

Ukázalo se, že herečka je romantickou osobou. Vondráčková odhalila redaktorovi svůj oblíbený film o lásce. Možná právě takový scénář by si přála vidět ve svém životě?

„Líbil se mi film s Michelle Pfeiffer a Georgem Clooneym One Perfect Day – rozvedená máma malého kluka a rozvedený táta holčičky si k sobě najdou přes všechny peripetie cestu, ale před prvním polibkem z nich vypadne, že mají vlastně strašný strach. Jsou na tenkém ledě. V takové chvíli to buď vzdáte a na lásku zanevřete, nebo prostě z té skály skočíte a budete doufat, že máte padák a že se otevře. Zvlášť po větším emočním zklamání a karambolu se do takových zážitků člověk už moc nehrne. Ale zase pár šrámů v životě taky neuškodí,“ dodala Vondráčková.

Vondráčková a Plekanec

Jméno české zpěvačky bylo v poslední době často propíráno v médiích kvůli rozvodu s Tomášem Plekancem. O tom, že se pár rozvádí, informovali již loni v srpnu. Vondráčková chtěla zůstat se dvěma syny, které má spolu s hokejistou, v Kanadě, Plekanec však požadoval, aby se děti vrátili do České republiky. Soud v Kanadě nakonec vyhověl požadavkům Plekance, chlapci však mohli dokončit v Kanadě školní rok. Zpěvačka se vrátila se syny v červnu. Plekanec se začal po oznámení rozvodu stýkat s tenistkou Lucií Šafářovou, se kterou nyní čekají miminko.