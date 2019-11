„Asi si vás bloknu.” Uživatelé nezvládají sexualitu Anety Chovanové

Na snímku Chovanová pózuje v malých bikinách s miminkem. Ženy byly potěšeny, že má dítě a zároveň takovou nádhernou postavu.

„Jako nechci být vlezdoprdelka, ale jednou budou Páťovi kamarádi závidět jeho sexy mamku,“ napsala jedna ze sledujících.

Někteří uživatelé nezvládli její sexualitu: „Asi si vás bloknu, protože při pohledu na to tělo mám sebevědomí někde v prdeli.”

Dříve se Chovanová po dlouhé přestávce podělila o fotografie z dovolené. Ukázala se v bikinách s miminkem a zveřejnila další fotografii s kamarádkou z pláže. Uživatelé byli nadšeni její postavou. Sledující ji nazvali sexy matkou.

Kdo je Aneta Chovanová

Influencerka Aneta Chovanová je více známá pod jménem a.n.d.u.l.a a má 188 tisíc sledujících. Vychovává teď dítě sama. Chovanová se rozešla s otcem svého syna Patrika, když byla v pátém měsíci těhotenství. Jejím partnerem byl podnikatel František Doležal. Kromě nevěr Doležala, o kterých psala na svém Instagramu, dříve pro Extra.cz prozradila, co bylo opravdovou příčinou rozchodu.

„Jenže já se s ním rozešla z jiných důvodů. Nezájem. Ignorace. Žádný zázemí. Na mém názoru nezáleželo. Tohle byla třešnička na dortu. Je to dva dny stará záležitost. Úžasný. Přemýšlela jsem, že skočím z mostu.“

Dříve blonďatá kráska na svém Instagramu zveřejnila snímek spolu s manželem a dítětem. „Protože chci, aby věděl, že jsme tu pro něj oba. Že když to bude nutný, svoje síly spojíme a ochráníme ho. Za každou cenu vidět ten úsměv,“ napsala tehdy pod příspěvkem influencerka.

Pod snímkem se objevilo hodně komentářů, mnohé sledující rozzuřila tato fotografie: „Ruku na srdce… Fotila by ses takhle stejně, i kdyby měl František přítelkyni nebo ty přítele? Aby Páťa věděl, že má vás oba? Myslím si, že ne… nevím, přijde mi to od vás k Páťovi lež, hrát si na šťastnou a usměvavou rodinku, když si nám všem řekla, jak moc ti František ublížil. Trochu mi to přijde, jako bys ho stále milovala a doufala.”