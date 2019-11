„Jsi nejlepší příklad.“ Fanoušci jsou nadšeni fotografií a motivačními slovy Dominiky Myslivcové

Pětadvacetiletá kráska je na snímku zachycena na balkoně a v pozadí za ní se tyčí milánská Katedrála Narození Panny Marie. Dominika má na sobě černý outfit, který krásně podtrhl její křivky. V odvážném sexy topu navíc vynikl její bujný dekolt. A fanoušci šílí!

Dominika si však u snímku trošku zafilozofovala. Do popisku totiž napsala:

„Pokládáte si někdy otázku, kde se vidíte za 5, 10… 20 let? Pokud ne, tak byste to měli okamžitě napravit... Mít sny a nějaký cíl je totiž hrozně důležité... Ti, co je nemají, do cíle nikdy nedojdou. Jen taková má sobotní odpolední motivační vsuvka...“ napsala.

Dodala, že jí totiž od fanoušku často chodí vzkazy, jak je motivuje a nabijí. „Ptáte se, jak docílit úspěchu... I kdyby to, co píšu, mělo trošičku pomoct jedinému člověku, tak jsem za to hrozně šťastná!! Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale úplně první krok a klíč k úspěchu je hlavně ve vaší hlavě!! To, kde budete za pár let, se totiž odvíjí od vaší přítomnosti a hlavně od vaší mysli... Takže nebudtě negativní, nestěžujte si neustále na to, jak se vám nedaří, jinak se vám ani nikdy dařit nebude...! Buďte pozitivní a mějte cíl!! A věřte, že postupem času se začnou dít věci...“ poradila svým sledujícím.

A z komentářů šlo poznat, že Dominičiny fanoušky nezaujal jen její vzhled, ale také její slova.

„Krásná a inspirativní. Prostě nejdokonalejší,“ stálo v jednom z komentářů.

A přidávali se i další fanoušci, kteří psali, že je pro ně modelka inspirací a motivací: „Jsi nejlepší příklad.“

„Domi, nádherně napsáno. Cítím to úplně stejně. Fandím Vám,“ vzkázal Dominice další z uživatelů.

Snímek si vysloužil přes 8 700 lajků a okomentovala jej velká spousta uživatelů Instagramu.

Dominika Myslivcová

Tato pětadvacetiletá česká kráska se řadí mezi modelky, blogerky, youtuberky a tak trochu i političky. V roce 2016 se totiž začala angažovat v politice, konkrétně se objevila na kandidátce Úsvitu a Bloku proti islamizace v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. Známá je také účinkováním v několika reklamách, jako například HateFree.

Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem má být v současné době podnikatel a bývalý automobilový závodník Antonín Charouz.

Uvádí se, že Dominika Myslivcová založila svůj první blog již v jedenácti letech. Od roku 2010 je majitelkou také Youtube kanálu, na kterém pravidelně sdílí videa. Proslavila se zejména videosnímkem portugalské verze skladby Barbie girl, které má přes 70 milionů zhlédnutí.

Myslivcová je mimo jiné známá také jako velká milovnice růžové barvy. Její instagramový profil se pyšní více než 236 000 fanoušky a patří k jedněm z nejsledovanějších účtů na Instagramu v ČR.