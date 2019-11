Tanečnice Lálová ukázala, jak trénuje karnevalovou sambu. „Takto nějak si představuji, že se pohybuje bohyně,“ píší lidé

Vítězka StarDance a profesionální tanečnice Veronika Lálová zveřejnila na svém Instagramu žhavé video., které mnohým uživatelům vyrazilo dech. Někteří byli z Veroniky tak mile šokováni, že dokonce nevěděli, co napsat.

Sexy kráska Lálová opět svým fanouškům předvedla, že je hezky ve formě a dokáže rozhýbat celé své tělo. Rozhodla se totiž, že se s nimi podělí o žhavé video, na kterém ukázala, jak trénuje.

„Karnevalová samba, můj oblíbený tanec. Trénuji na únor…,“ napsala k videu Lálová a doplnila jej několika hashtagy.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Fanoušci byli z pružné a ohebné Lálové doslova u vytržení a šlo vidět, že mnohým z nich tato sexbomba pořádně rozproudila krev v žilách. „Tak to je pecka,“ psali někteří a přidávali se i další: „Asi není co dodat, Možná jen, že je to skoro neuvěřitelné… Klobouk dolů.“

„Téda, vám to musí jít v posteli,“ neskrýval své nadšení jeden z obdivovatelů této krásky.

„Takto nějak si představuji, že se pohybuje bohyně...“ podotkl další komentující.

Osmadvacetiletá tanečnice se tak mohla potěšit mnoha pozitivními reakcemi. Lidé jí psali, že je nádherná, úžasná a krásná. „Milá, sympatická, usměvavá, šikovná, komunikativní žena...“ nešetřil dalšími pochvalami jiný muž.

Další fanoušci Veronice na Instagramu přáli štěstí a psali, ať si to užije: „Tak dobře dopadněte, Verčo.“

Veronika Lálová

Veronika Lálová je lektorka tance a profesionální tanečnice, která je vícenásobnou mistryní ČR v párové i sólo salse. Tanci se věnuje již od svých sedmi let, kdy ji rodiče poprvé přihlásili do kurzu.

„Sexy máma“ Aneta Chovanová ukázala božské poprsí v malých bikináchhttps://t.co/wRilQPy3x2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. listopadu 2019

​V minulosti se účastnila soutěže StarDance, v níž tančila s hercem Zdeňkem Piškulou a sportovcem Davidem Svobodou. Se svým tanečním partnerem Piškulou ve StarDance v roce 2016 dokonce zvítězili.

Tanečnice často zveřejňuje na svém profilu fotografie v plavkách a chlubí se svým zadečkem.