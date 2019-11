„Ta tvoje krása je až neskutečná.“ Uživatele Instagramu překvapilo, jak je česká zpěvačka Mašková půvabná

Růžovlasá kráska se tentokrát hodila do gala. Na akci oblékla přenádherné šaty od českého módního návrháře Dominika Navrátila a vypadala v nich vskutku fantasticky.

Talentovaná zpěvačka u fotografie, na níž pózuje u schodů v Žofíně, návrháři za krásný outfit poděkovala. A i z reakcí v komentářích jde vidět, že se výběrem šatů trefila do černého – nebo snad raději do „růžového“?

„Vy jste fantastická,“ lichotili jí její fanoušci a dodávali, že je nádherná, krásná a pěkná.

„Ta tvoje krása je až neskutečná,“ rozplývala se další z komentujících.

A přidávali se i další: „Mooooc ti to sluší.“

Další uživatelé Instagramu pak psali, co všechno je na Tereze fascinuje.

„Terezko, jsi krásná žena!!! Když se podívám na tvé fotky, hned je mi líp. Máš krásnou postavu!!! Jsi neuvěřitelný člověk,“ uvedli.

A bez povšimnutí nezůstaly ani již zmiňované šaty. „Nádherné šaty,“ vzkázali ji komentující.

Třiadvacetiletá zpěvačka tak za snímek, který si již vysloužil přes 7 300 lajků, sklidila vlnu komplimentů.

Tereza Anna Mašková

Tato česká zpěvačka a vítězka páté řady pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar se narodila dne 11. dubna 1996 v Třinci.

Do povědomí české veřejnosti se dostala především svou účastí, a také následnou výhrou, v SuperStar. Diváky a porotu tehdy neohromila jen rozsahem svého hlasu, ale také svými růžovými vlasy.

Mašková se objevila také v páté řadě show Tvoje tvář má známý hlas, kde se v celkovém hodnocení umístila na 4. místě.

Mimo to se objevila také v show Česko Slovensko má talent 2010 a zúčastnila se WCOPA 2014 v Los Angeles, kde získala 1. místo v kategorii muzikál.

I přes to, že její pěvecká kariéra netrvá dlouho, již v listopadu roku 2018 vyšlo její eponymní album. To následně doplnil singl New Me. V červnu letošního roku jí vyšel i druhý debutový singl Žár a v říjnu pak třetí debutový singl O nás dvou.