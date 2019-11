Tereza Kerndlová odpálila nálož. Zveřejnila pikantní snímek přímo z vody

Fotografií v bikinách potěšila hodně svých fanoušků. Sama zpěvačka okomentovala svou fotografii následovně: „Hodlám zase začít cvičit... a myslím, že ramena vynechám!“

Mnozí napsali, že cvičit nepotřebuje a má dokonalou postavu.

„Terka, jak se rochní, cvičit není třeba, jsi dokonalá,“ napsal jeden z jejích fanoušků.

„Proč jsem tě nepoznal jen dřív, chci vrátit čas,“ nechal komentář další sledující.

Zpěvačka Tereza Kerndlová dříve zase potěšila své fanoušky odvážnými fotografiemi v plavkách. Na jedné z nich pózuje na římse bazénu ve dvoudílných plavkách s leopardím vzorem, kde vyniká její pozadí. Vlasy má svázané do copu, na očích brýle a dívá se do dálky. K fotografii napsala, že právě cesta na Santorini byla narozeninové překvapení.

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku, nicméně v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další.

Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem René Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.