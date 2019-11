Kráska Mašlíková se podělila o kouzelnou fotografii s koněm. „Jste dokonalá dvojka,“ píší fanoušci

Sedmatřicetiletá kráska sdílela na sociální síti snímek, na kterém je zachycena v dlouhých krajkových svatebních šatech. Na snímku pak pózuje s černým koněm s bujnou hřívou.

Mašlíková, která je milovnicí zvířat a čas od času se o nějaký snímek s nimi na síti podělí, u fotografie vysvětlila, proč má ráda právě koně.

„Kůň má nepřekonatelnou krásu, neměřitelnou sílu a ladnost, je ale stále dost pokorný na to, aby nesl člověka. Měli bychom se od zvířat učit,“ napsala k fotografii Mašlíková.

Lidé na fotografii reagovali velmi mile a pozitivně. Psali, že to moderátorce a modelce moc sluší.

„Tak to je pecka,“ stálo v jednom z komentářů a s pochvalou se přidávali i další: „Krásná fotka.“

Podle uživatelů je z fotky patrné jakési „souznění“. Muži pak Mašlíkové vzkazovali, že „ žena má ještě větší nepřekonatelnou krásu“.

Vyjádřili se také ke zvířecímu kamarádovi: „Hani, moc vám to sluší. Jste dokonalá dvojka. Jistě, že ty jsi mnohem krásnější.“

A i další se přidávali a vyjadřovali své nadšení z koní. „A ten nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu,“ podotýkali uživatelé.

Někteří navíc poukazovali na to, že to, co Hanka psala, je pravda a každý by si to měl uvědomit, „ne je zabíjet a lovit pro maso“.

Z Instagramu Hanky je pak vidět, že k lásce ke koním vede i svého malého tříletého synka Andrease.

Hana Mašlíková

Hana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník. V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas.

Kromě toho se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.