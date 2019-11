Sexbomba Bendová překvapuje nejen postavou. Zveřejnila další svůj talent

Na snímku zveřejnila dva upečené trdelníky a okomentovala to, že je to první pokus.

„Naše první trdelníky! Nenamazala jsem ty trubky, tak jsme je odřezávali, ale chuťově byly úžasný,“ okomentovala příspěvek herečka.

Uživatelky hned začaly dávat rady, co je třeba udělat, aby se příště všechno podařilo.

„Dejte na ty trubky alobal a pak to půjde sundat. Vypadají báječně,“ napsala jedna ze sledujících.

„Ali, já když to dělám, tak namažu dřevěný váleček na těsto a na to namotám těsto a luxus, akorát se vleze do trouby,“ uvedla svůj fígl další uživatelka.

Někteří uživatelé na fotografii uviděli zajímavé věci: „V první vteřině jsem viděl vibrátory.“

Česká herečka Alice Bendová dává svým instagramovým fanouškům pořádně zabrat! Nedávno herečka zveřejnila černobílý selfie snímek, na kterém se zvěčnila na dovolené u moře – a nahoře bez. Není divu, že uživatelé byli fotografií nadšení. Bendová totiž pořádně zacloumala jejich představivostí.

​Alice Bendová

Alice Bendová je slavná česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Tato vnadná kráska si zahrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.